Povestea incredibilă a unui român care a ajuns milionar în Anglia după ce a fost grădinar și taximetrist

A plecat din România în Anglia după revoluție și a ajuns milionar. Este povestea românului George Bețianu spusă de Florin Gardoș.

Pe cânda juca în Premier League, la Southampton, fostul fotbalist și-a făcut o pagină de Facebook, numită "Români Calumea", unde scria despre conaționalii din Marea Britanie.

Așa l-a întâlnit și pe milionarul român George Bețianu, devenit bogat în Anglia după ce a început să lucreze ca si grădinar în Marea Britanie.

"Sunt fel și fel de povești. L-am cunoscut la un moment dat pe George Bețianu (n.r. milionar român), care a venit în Anglia la începutul anilor 1990 și atunci era și mai greu de ajuns acolo. Tundea iarbă, era grădinar, ceva de genul ăsta. În momentul în care l-am cunoscut eu, avea afaceri de două-trei milioane de lire sterline. Avea un business cu taxi-uri, avea unul în care făcea produse de panificație. Își construise un mic imperiu în 20-25 de ani cât a stat în Anglia.

Am întâlnit și români care au făcut mulți bani acolo și români care lucrau pur și simplu în restaurante, spa-uri, erau recepționeri, își doreau pur și simplu o viață mai bună sau voiau la momentul respectiv în Anglia să trimită acasă", a spus Florin Gardoș pentru sport.ro.

În 2014, Gardoș a fost vândut de Steaua în Anglia, la Southampton, pentru s aproape 8 milioane de euro.

"Cu 40 de lire in buzunar. Si un permis de conducere. Asa si-a inceput nea George viata in Anglia. Va puteti imagina asa ceva?! Nea George nu doar si-a imaginat. S-a pus pe treaba, ca nu avea timp de scenarii.

A pornit ca taximetrist, apoi si-a facut firma de taxi. Si inca una. Si inca una. Acum are 4 companii, cu cifra de afaceri de 9 milioane de lire. Ne-am cunoscut in Londra, in timp ce eram la o filmare cu Rares Nastase pentru Romania te iubesc, ca sa vezi coincidenta. Am iesit la restaurant si am stat la povesti. Mi-a povestit ca isi doreste sa aduca in Romania cat mai multi turisti din UK. De ce romancalumea? Pai fiti atenti:

Avand o firma de taxi, a promis ca trimite o masina care urma sa ma duca la aeroport in Luton. Cand a venit ziua respectiva, in fata stadionului ma astepta in parcare o masina pe care o conducea chiar Nea George din Vatra Dornei, un om simplu si modest. Mi-a luat bagajele si mi le-a pus in portbagaj si m-a condus 150 de km din Southampton pana la aeroportul Luton. Doar asa, ca sa mai stea de vorba cu un alt roman", scria Gardoș despre George Bețianu, în 2015.