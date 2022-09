O româncă își pune la dispoziție gratuit casa din Paris: "Cazare, masă după posibilități şi transport punctual". Ce solicită în schimb

O nouă formă de turism populară datorită costurilor reduse pentru o vacanță prinde contur și în țara noastră.

Unii români își oferă locuințele la schimb cu cele din alte zone ale țării sau ale lumii pentru diferite perioade de timp.

Este cazul unei românce care locuiește la Paris și caută români dornici să petreacă timp în capitala Franței. Aceasta cere în schimb ajutor pentru a termina de renovat casa în care stă, după cum a scris pe Facebook.

"O postare puțin mai atipică, dar care merită luată în seamă cred. Vă mulțumim pentru răbdarea de a citi şi pentru interes.

Suntem o familie care locuieşte în regiunea pariziană şi recent am cumpărat o casă pe care am renovat-o la interior. Am dori să oferim unei familii din România cu puține posibilități sau unei echipe de 1-2 persoane pricepute ocazia de a vizita regiunea pariziană şi o parte a vechii Picardia, pe scurt cazare, masă după posibilități, acompaniament şi transport punctual.

Acest serviciu nu include acoperirea cheltuielilor personale, dar mici cadouri sunt posibile. Contra acestor elemente dorim ajutor în gospodărie pentru renovarea curții şi a exteriorului casei.

Nu este nimic diferit de cum trebuie renovată cu gust o curte. Durata lucrărilor va fi separată de aceea a vacanței propriu-zise. Dacă vom fi mulțumiți de ajutor această colaborare poate să se dezvolte către ceva frumos, putem lega prietenii şi ne putem vizita ulterior, putem face schimb de cazări pe termen lung sau suntem deschişi la colaborare şi susținere pe viitor, după posibilități.

Îndrăznesc să sper că românii sunt mai mult decât ce se crede şi că omenia şi solidaritatea nu le-am pierdut.

Acest schimb poate viza inclusiv acompaniament administrativ pentru o relocare ulterioară pe teritoriul francez. Aşadar, vă stăm la dispoziție în privat", a scris românca pe grupul Cazare la schimb.