Mesajul unei femei care a determinat zeci de români să-și deschidă ușile caselor: ”Tot ce am nevoie este un pat unde să dorm”

O româncă stabilită în Belgia și-a exprimat pe Facebook modul atipic în care dorește să își petreacă un concediu de două săptămâni, intenția fiind de altfel aplaudată și apreciată. Mesajul femeii a determinat zeci de români să își deschidă larg ușile caselor pentru ea, fără să ceară nimic în schimb.

Ads

Concret, românca își dorește să petreacă concediul la țară, în România, propunând un schimb care a trezit interesul: va ajuta persoana care o primește în casă la toate treburile gospodărești, în schimbul unui pat în care să doarmă.

”Bună ziua. La multi ani și un an prosper și liniștit vă doresc. M-am gândit să vă scriu, pentru că am tot stat în umbră și am urmărit poveștile voastre, dar acum îmi caut povestea mea și îmi permit să vă cer ajutorul.

În perioada 18 februarie - 5 martie am două săptămâni de vacanță și îmi doresc să fug in țara mea, să trăiesc românește, să mănânc românește, să simt românește, să am pace și liniște. Așa că mi-a venit ideea de a-mi oferi ajutorul cuiva, unei familii care are nevoie, sau unei pensiuni care e in lipsă de ajutor. Pot sa dau cursuri de yoga, să fac activități cu copiii, să îi ajut la teme, să ajut in grădină, în casă, în bucătărie, la curățenie, la creare content pentru paginile voastre de Facebook/Instagram etc, tot ce am nevoie este un pat unde să dorm, nu vreau să fiu plătită.

Ads

Daca cineva de aici își poate deschide casa pentru mine pentru câteva zile, mă voi dedica să vă ajut cu plăcere și să vă ușurez viața, pentru o scurtă perioadă din viața voastră. Vă mulțumesc și numai bine vă doresc”, a scris românca pe grupul de Facebook Mutat la țară - viața fără ceas.

În decurs de nici 24 de ore, zeci de persoane s-au oferit să o primească în casele lor pe femeie. Românii au felicitat-o pentru inițiativă și au rugat-o să povestească experiența pe grup după ce își va petrece la țară vacanța mult visată.

”Ce bine ai face dacă ai veni la mine la țară, într-o casă modestă, dar cu tot confortul, pentru care am părăsit apartamentul de la oraș ca să-mi găsesc liniștea și niște animaluțe

iubitoare. N-am nevoie să mă ajuti la treabă, deși am o grădină și livadă de 1000 m pătrați, dar acum e iarnă și lucrările se fac mai târziu.

Am sta de vorbă, ne-am plimba prin sat, am merge la Ialomița sau la pădurea Scrovistea.

Ads

Te las să dai mâncare câinilor si să iei ouăle din cuibar. Ai la dispoziție sute de cărți dacă vrei sa citesti, nu am conexiune la televizor, care mă stresează, în schimb în camera ce ți-o ofer ai acces la internet dacă vrei să mai povestești cuiva despre viata la țară, viata fără ceas, cu liniște și odihnă.

Nu spun că nu este de muncă, dar acum este un moment de respiro. Știi să faci focul la sobă?

Cred că vei primi zeci de invitații, dar să știi că este important și cine te va primi”

”Eu pot să te las să locuiești la mine, trebuie doar să dai mâncare la 2 câini, 6 pisici și câteva găini. Dacă nu găsești altceva și te interesează, dă-mi mesaj”

”Dacă vii la vară, avem și noi o casă la țară. Aproape de București. Cu copiii în vacanță, gradina de legume, vița de vie și livada.

Dacă vrei sunetul greierilor și multă verdeață dă un semn. De treabă nu ducem lipsă dar eu zic că prietenia este mai importantă. Și relaxarea ta este un viitor pe care eu mi-l imaginez”

”Pentru o familie de la țară ar fi un mare plus. E ceva cu totul nou, o idee extraordinară. Nimeni nu are nimic de plată și toți au de câștigat. Bravooooo”

Ads

”Veniți la mine, în Valea Jiului. Am vaci, găini și un cățel. Aș fi onorată”

”Interesantă idee!! Vă primim cu drag la noi! Jud. Gorj”

”Casa de copii Sf. Iosif, din Odorheiul Secuiesc? Sigur ar avea nevoie de o mână de ajutor...”

”Dacă cauți liniște, noi avem o căsuță la marginea pădurii, are toate utilitățile, baie, dormitor și bucătăria este și sufragerie. Într-o zi, în urmă cu doi ani, la căsuță (nu avem gard, libertatea este unul dintre scopurile noastre în viață), s-a aciuat o cățelușă, era așa de bătută că trei zile n-am văzut-o, doar mâncarea dispărea și o auzeam plângând. Acuma este cel mai iubitor câine (probabil pe stăpânul său l-au răpit extratereștrii). Așa că, dacă crezi că liniștea, aerul curat, izolarea te atrag, cu drag te primim la noi câteva săptămâni. Și dacă nu te deranjează, am să-ți duc în vizită toți prietenii, copiii sunt în sătucul în care avem căsuța, nu mulți, dar cu mult bun simț, sete de cunoaștere și plini de viață! Oamenii sunt simplii, o să regăsești satul din povești”, sunt câteva dintre comentarii.