Situația fără ieșire a unei românce: “Nu vor să mi-l treacă pe tatăl fetiței ca și tată, ci pe fostul soț"

Un divorț poate aduce unele cupluri în situații neplăcute chiar dacă în timpul căsătoriei soțul și soția nu au avut copii.

Este cazul relatat de o româncă într-o postare pe Facebook. Femeia a început o nouă relație, iar la câteva luni după pronunțarea divorțului de soțul său a rămas însărcinată cu noul partener.

Totuși, copilul a fost trecut pe numele fostului soț și aceasta se luptă acum să reușească să îl treacă pe adevăratul tată în certificatul de naștere, după cum a scris pe rețeaua de socializare.

"Întâmpin următoarea problemă: am fost căsătorită, la aproximativ 3 luni după pronunțarea divorțului am rămas însărcinată cu actualul concubin. Menționez că am născut în Olanda, iar la întocmirea certificatului nu am avut hotărârea de divorț cu mine, de aceea nu au trecut fetița pe numele tatălui, ci pe al meu, tatăl fiind trecut doar provizoriu în certificat.

Acum sunt în România și doresc să îi fac certificat românesc, dar nu vor să mi-l treacă pe tatăl fetitei ca și tată, ci pe fostul soț. Nu știu cum să procedez. Orice sfat este bine venit", a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

"Fără proces nu se poate rezolva"

În comentarii, cei mai mulți sunt de părere că singura soluție este un proces.

"La starea civilă prezentați sentința de divorț și certificatul de naștere a fetei. Trebuie să treacă tatăl pe certificat. Dacă nu, atunci faceți test ADN."

"Va trebui să deschideți un proces de tăgadă a paternității. Fostul soț e considerat tatăl copilului pentru că erați căsătorită cu el în perioada timpului legal al concepțiunii. Vă trebuie și test ADN. Fără proces nu se poate rezolva problema."

"Copilul se trece automat pe numele fostului soț dacă nu au trecut 9 luni de la pronunțarea sentinței de divorț."

"Proces de tăgadă care durează 1 an și va trebui să plătiți și ADN!"

"O problemă similară am întâmpinat cu un copil pe care doream să-l botezăm, se deschide acțiune în instanță."

"Trebuie deschis proces de tăgadă a paternității, asta se face în instanță trebuie să reprezinte fostul soț și concubinul. Pentru a fi trecut tatăl copilului în certificat trebuie să treacă 9 luni de la divorț în momentul în care ați rămas însărcinată, la dv au trecut doar 3 luni, de aceea automat îl trece pe fostul.

Pentru a fi recunoscut de tatăl biologic se deschide proces în instanță, fostul soț să recunoască că nu este copilul lui și actualul că este al lui. Dacă fostul soț nu recunoaște că nu este copilul lui se va cere testul ADN".