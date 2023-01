Viața unui român la minus 50 de grade Celsius. Trăiește de 17 ani în Orientul Îndepărtat al Rusiei

Un român care trăiește de 17 ani în Ulan-Ude, capitala Republicii Buriatia din Orientul Îndepărtat al Federației Ruse, relatează cum e viața la -50 de grade Celsius.

Marius Giura (48 de ani) este din Alba și a ales să trăiască Siberia alături de familia sa, unde este pastor misionar al Bisericii Baptiste în Buriatia, teritoriul unui vechi trib mongol. Este căsătorit din 1999 și este tatăl a 5 copii.

Ce înseamnă să mergi la cumpărături atunci când afară, mercurul din termometru se prăbușește, sau cum funcționează mașina la -40 de grade, sunt câteva din experiențele acestuia.

”-43 de grade C. E al 17-lea an de când trăim în Buryatia. Dar niciodată în toți acești ani nu a fost “oficial” atât de frig în Ulan-Ude. Neoficial, prin diferite suburbii ale orașului au mai fost temperaturi de minus 40 și ceva de grade. De exemplu, la miezul nopții de revelion dintre 2017/18, termometrul exterior pus pe casa prietenilor cu care întâmpinam noul an arăta -42 C.

Astăzi de dimineață același termometru arăta -50 C! Am fost de dimineață pe jos să fac niște cumpărături – lapte, pâine, cartofi… – la vreo 3 magazine prin jurul casei, rază de 500 m – dacă nu stai mult pe-afară, reziști cât de cât. Deși respiri greu, nările ți se lipesc, iar mustățile încep să facă țurțuri după câteva respirații în aerul geros de-afară”, a scris românul din Rusia îndepărtată, citat de alba24.ro.

”Vremuri de căutat o carte bună prin bibliotecă”

Acesta a relatat și cum comportă mașina la ger extrem: ”La aceste temperaturi amortizoarele mașinilor nu mai funcționează aproape deloc, ieri, la cea mai mică denivelare, pe față auzeam de parcă s-ar lovi undeva fier de fier, sec. Suspensia se mai ține cât de cât în arcuri și bucșe, dar oricum mașina se simte și se aude mai mult ca o căruță. Ușile se închid cu greu, din a 3-4-a încercare.

Marius Giura, împreună cu familia FOTO Facebook

Căldură cât să nu îngheți, și aia după o jumătate de oră de tors a motorului. Prin oraș, cu opriri, porniri, pauze, încălziri de motor, Arca noastră consumă și peste 20 litri la 100 km. Dacă e afară, în astfel de condiții motorul trebuie să meargă cam 30 de minute la fiecare oră, altfel riști să nu-l mai pornești”.

Bărbatul mai afirmă că ”cel mai mai bine pe-o vreme ca asta e ca mașina să se odihnească liniștită în garaj”.

”Copiii-s și ei acasă, toate școlile sunt închise. Vremuri de căutat o carte bună prin bibliotecă. Sau un film interesant pe net. Și poate reușim să punem și de ceva jocuri – avem prin casă tot felul, de la clasicele șah, table, Uno, la Colonizatori, Carcassonni, uDog, Tickets to Ride și alte minunății. Doamne ajută!”, a completat Marius Giura.

Ulan-Ude este capitala Buriatiei, Rusia, situată la aproximativ 100 de kilometri la sud-est de Lacul Baikal, pe râul Uda, la confluența sa cu Selenga și la 5.600 de kilometri de Moscova. Conform recensământului din 2021, în Ulan-Ude locuiau 437.565 de persoane, făcând orașul al treilea ca mărime din Orientul Îndepărtat al Rusiei, după populație.