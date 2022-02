Un român stabilit în Finanda care a uitat să-și plăteasca taxele s-a trezit cu reprezentanții fiscului la ușă. "M-au întrebat dacă am nevoie ca Statul să mă scutească de 6 luni la plata taxelor"

Tudor Chirilă a distribuit pe Facebook o postare despre care a menționat că merită să devină virală.

Este vorba despre experiența unui român stabilit în Finlanda care relatează surpriza de care a avut parte după ce a uitat să-și plătească taxele. S-a trezit cu doi reprezentanți ai fiscului la ușă care veniseră să se asigure că nu îi merg afacerile prost și să-i ofere posibilitatea să amâne cu 6 luni plata, fără penalități, în caz că are nevoie.

Românul, cetățean finlandez, acum, și-a amintit ce a pățit în România pentru pentru o greșeală de 38 de lei: "ANAF mi-a blocat conturile, de mi-a trebuit o săptămână de alergătură între administrațiile financiare, Trezorerie șamd ca să mi le deblochez", a scris acesta adresându-i-se unui prieten:

"Un amic din Finlanda, mutat la o bancă de acolo în urmă cu ceva vreme și devenit între timp cetățean finlandez, îmi scrie marți seara: ” Băi, fii atent cum e aici! Luna trecută am uitat să-mi achit niște taxe. M-am luat cu altele și am uitat pur și simplu, nah! Azi dimineață, a treia zi după termenul limită de plată (de care efectiv uitasem), o mașină neagră oprește în fața casei (după cum știi, eu lucrez de acasă de peste un an). Coboară doi tipi, sună la ușă. Frate, din ăia din care vezi în Matrix. Costume negre, fețe sobre, lentile închise la ochelari. Erau "portăreii".

Eram pe punctul de a le spune că în 5 minute achit taxele, să mă milogesc de ei să mă ierte, că mă luasem cu altele și că prostul de mine uitase...N-am mai apucat.

Oamenii m-au întrebat dacă sunt ok, dacă îmi merg cumva prost afacerile și dacă am nevoie ca Statul să mă scutească de 6 luni la plata taxelor. S-au scuzat, spunând că doar 6 luni prevede Legea, dar că pot aplica online pentru o prelungire mai consistentă.

Trebuia doar să semnez o hârtie prin care mă angajam că, după cele 6 luni "voi depune toate eforturile" să revin la zi cu plata taxelor. Fără penalități, fără amenințări... Doar să decid cum mi-ar fi mie mai ușor... Am achitat pe loc, firește. Oamenii aveau la ei POS, după care au plecat în treaba lor.

Țin minte cum la noi în țară, pentru o greșeală de 38 de lei, ANAF mi-a blocat conturile, de mi-a trebuit o săptămână de alergătură între administrațiile financiare, Trezorerie șamd ca să mi le deblochez (deși, culmea, FISCUL îmi era dator pe sold net - trebuia de fapt să IAU BANI NU SĂ LE DAU pentru impozite plătite în avans, pe care serverele lor nu le ”vedeau”).

Asta este diferența dintre noi și voi și de aia mă felicit că am plecat!”