Românul care câștigă în ianuarie "suficient cât pentru tot anul": "Tot ce va intra de acum încolo este bonus. Și eu am pornit de jos"

Majoritatea românilor sunt afectați de scumpirile din ultima perioadă și fac față cu greu cheltuielilor. Unii reușesc să facă economii, dar nu știu cum să păstreze banii puși deoparte.

La cealaltă extremă sunt cei care au cunoștințe solide și investesc banii pentru a le crește valoarea. Este cazul relatat de un român care a găsit metoda de a câștiga încă din luna ianuarie banii care îi acoperă cheltuielile pentru întregul an, după cum a scris pe Facebook.

"De ceva ani deja mi-am făcut un obicei"

"Tocmai am lăsat în urmă o lună în care am muncit cât în 12, împărțit fiind pe mai multe proiecte, țări, și chiar continente.

În câteva cifre (financiare), cam așa arată luna Ianuarie pentru mine:

O rată de economisire fabuloasă de 97.08%.

De ceva ani deja mi-am făcut un obicei să încerc ca în prima lună din an să generez suficient cât pentru tot anul și mă bucur că și în 2023 mi-a ieșit. Tot ce va intra de acum încolo este bonus.

Desigur, nu a fost așa de la început. De fapt, dacă te uiți pe evoluția ratei mele de economisire pe ianuarie per an (grafic 1), vei observa că am început acum 11 ani cu 10% și mi-a luat nu mai puțin de 8 ani să ajung la 90%."

"Și eu am pornit de jos"

"Deci da, și eu am pornit de jos. În plus, ceea ce vede acum este doar vârful icebergului, dar în realitate în spate a fost multă perseverență și consistență de-a lungul anilor.

Investiții pe bursă - ETF-uri - un radament de 4.9%, ceea ce nu-i rău deloc.

Investiții pe bursă Acțiuni individuale - excluzând o marcare pe BABA, un randament de 12.07% (grafic 2)

Investiții pe bursă - portofoliului de dividende

Portofoliul bebelush început alături de voi a împlinit în ianuarie 1 an de zile, așa că am zis că-i momentul perfect să vedem ce randament a avut pe un an: 4.51% (grafic 3). Un randament excelent din punctul meu de vedere considerând ce an a fost 2022.

De asemenea, acesta a ajuns la aproape 111.000 USD, urmând să genereze undeva la 4.565 USD prin dividende", a scris acesta pe grupul Viața și banii.

Acesta a detaliat analiza lunii ianuarie într-o postare pe cărutacubani.ro.

"Nu mă lăfăi în obiecte de lux, haine scumpe, sau alte extravaganțe"

"Evident această RE mare pe ianuarie se datorează în principal veniturilor și a faptului că am avut 4 surse mari distincte de venit, însă nu voi dezvolta acest subiect în articolul prezent.

În același timp, recunosc că nici nu mă lăfăi în obiecte de lux, haine scumpe sau alte extravaganțe.

Nu am făcut nicio investiție imobiliară", a mai precizat acesta.