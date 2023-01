Cel mai bun an pentru Rolls Royce! Câte automobile de lux s-au vândut anul trecut

Piața globală de automobile se confruntă cu multe probleme în aceste zile, dar există producători de automobile care încă reușesc să-și îmbunătățească rezultatele vânzărilor.

Rolls-Royce a fost unul dintre câștigătorii neașteptați anul trecut, înregistrând vânzări record în întreaga lume. De fapt, 2022 a fost primul an din întreaga istorie de 118 ani a producătorului în care a livrat peste 6.000 de vehicule într-o perioadă de 12 luni.

Ads

Cu un total de 6.021 de vânzări, în 50 de țări de pe glob, anul trecut, Rolls-Royce s-a bucurat de încă un an de vânzări record. Orientul Mijlociu, Asia-Pacific și Europa, precum și Statele Unite, au înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor. America a rămas cea mai mare regiune pentru marca britanică, în timp ce importanța Chinei a crescut, deoarece țara este acum a doua cea mai mare piață Rolls-Royce. Compania cu sediul în Goodwood a înregistrat vânzări record și în Regatul Unit și Germania.

Și,foarte important, Rolls-Royce s-a bucurat de o cerere în creștere pentru comisioanele sale de personalizare, ceea ce a dus la plata în medie a clienților de peste 500.000 USD pentru o mașină. Orientul Mijlociu a fost lider pe această cerere.

„2022 a fost un an important pentru Rolls-Royce Motor Cars. Nu numai că am dezvăluit Rolls-Royce Spectre, primul model de serie complet electric al mărcii noastre, ci a fost și primul an în care am livrat vreodată peste 6.000 de mașini într-o perioadă de 12 luni, cu o cerere puternică în întregul nostru portofoliu de produse. Dar, ca o adevărată casă de lux, vânzările nu reprezintă singura noastră măsură a succesului. Nu suntem și nu vom fi niciodată un producător de volum”, a spus Torsten Muller-Otvos, CEO Rolls-Royce.

Ads

Vorbind despre portofoliul mărcii, Cullinan și-a păstrat poziția de cel mai bine vândut model al mărcii, urmat de Ghost, care a fost cel mai bine vândut în regiunea Asia-Pacific. De asemenea, producătorul auto spune cu mândrie că cererea pentru Spectre, primul său model de producție complet electric, depășește în prezent așteptările sale, dar nu există informații detaliate cu privire la numărul de rezervări făcute până acum. Primele livrări către clienți ale EV ultra-lux sunt programate pentru al patrulea trimestru al acestui an.