Doliu în fotbalul românesc. Un fost atacant al echipei Petrolul Ploiești s-ar fi sinucis

O veste proastă pentru sportul românesc. Un jucător de fotbal s-ar fi sinucis aruncându-se de la etajul 4 al unui bloc de locuințe din județul Ilfov.

Conform unor surse Ziare.com ar fi vorba despre Roland Dedius Stănescu, în vârstă de 32 de ani. Tragedia a avut loc în orașul Voluntari, tânărul căzând de la etajul 4 al unui bloc.

Ads

Se pare că în ultima perioadă ar fi avut probleme medicale. Roland Stănescu a evoluat pentru Petrolul în liga a patra, după ce echipa a intra în faliment, și a mai trecut în cariera sa pe la formații precum FC Argeș, Brăila, Motru și Balotești.

”Astăzi, 2 iulie în jurul orei 15:38, polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat s-a precipitat de la etajul 4, al unui bloc de locuințe din localitate.

Polițiștii din Voluntari s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea activităților specifice din competență.

De asemenea, la fața locului s-au deplasat 2 echipaje medicale din cadrul SMURD, care au efectuat manevrele de resuscitare, însă din păcate, au declarat decesul victimei.

S-a relaționat cu Serviciul de Medicină Legală Ilfov, care urmează să se deplaseze la fața locului pentru efectuarea de activități specifice.

Ads

Cazul urmează să fie preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov pentru efectuarea activităților din competență”, a transmis IPJ Ilfov într-un comunicat de presă.

Cine este Roland Dedius Stănescu

Roland Dedius Stănescu a început să joace fotbal în Motru, la 7 ani. A trecut pe la Școala de Fotbal a lui Gică Popescu, dar s-a făcut remarcat la FC Argeș.

”Pentru că eram mai dezvoltat, antrenorul de acolo m-a băgat fundaș. La 10 ani m-a avansat la mijloc, iar acum joc atacant”, a spus fotbalistul într-un interviu pentru GSP. De atunci a mai jucat și pe la Brăila, Balotești dar și la Petrolul Ploiești, în liga a patra după ce a dat faliment.

Ads

Roland nu s-a lăsat nici de carte.

”A fost o ambiție a părinților mei să mă țin de școală. Tata îmi spunea că pot merge la fotbal atât timp cât mă țin de școală. La examenul din clasa a 8-a am luat 10 la matematică, doar doi copii reușisem asta în Gorj. Am intrat la liceu de matematică-informatică, la prima clasă. La BAC din cele 6 materii cum am dat eu atunci, la 4 dintre ele am luat 10 (biologie, engleza și română probele orale si sport). La limba română la scris am luat 9, iar la matematică 8.70, medie 9,61”, a mai spus atacantul.

După Bac a venit la București, la ASE, la Relații Economice Internaționale. ”Aveam 19 ani. Am fost la Snagov, unde antrena Reghecampf. Mă voia ca junior, dar nu mi-au dat drumul definitiv de la Gică Popescu. Și m-au împrumutat! Am jucat puțin acolo”, a mai spus fostul atacant.