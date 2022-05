Singurul român care n-a dus mâna la inimă în timpul imnului la finala Cupei României: ”Așa am simțit. Nu voi refuza Ungaria”

Roland Niczuly (26 de ani), portarul echipei Sepsi, a fost singurul jucător român prezent pe teren la finala Cupei României cu FC Voluntari care nu și-a dus mâna la inimă în timpul intonării imnului național.

Întrebat la final despre acest refuz, Niczuly s-a arătat dezamăgit de faptul că e ignorat complet la naționala României.

„Așa am simțit în acel moment. Nu am de ce să fiu arătat cu degetul, consider că am făcut un sezon bun și nu am primit niciun semn de la naționala României. Asta a fost decizia mea, mi-o asum.

Asta e, o să muncesc în continuare, sperăm să facem de această dată o figură frumoasă în Conference League. Poate după asta va veni și o convocare”, a spus Niczuly.

Despre o eventuală convocare din partea naționalei Ungariei, Niczuly a fost extrem de categoric: „Prima opțiune este România, dar dacă ar veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza. E o onoare pentru fiecare jucător să joace la o națională, orice națională îți ridică cota. Dacă nu sunt dorit în țară, unde îmi doresc să ajung la națională, voi merge în altă parte, în caz că va veni un semn”.