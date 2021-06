E jucatoarea momentului in tenis! Krejcikova a castigat si la dublu la Roland-Garros

De 21 de ani, de la Mary Pierce, nu s-a mai intamplat la Paris ca o jucatoare sa castige si competitia de simplu, si pe cea de dublu.

A facut-o azi Barbora Krejcikova din Cehia. Ea si Katerina Siniakova le-au invins pe Iga Swiatek (Polonia) - Bethanie Mattek-Sands (SUA), scor 6-4, 6-2.

Krejcikova este prima jucatoare care pune mana pe ambele trofee la Roland Garros, dupa Mary Pierce, in 2000.

Pentru Krejcikova si Siniakova este al doilea titlu cucerit la Roland Garros, dupa cel din 2018, si al treilea de Grand Slam.

