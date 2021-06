Cum a reactionat Novak Djokovici dupa ce a triumfat la Roland Garros VIDEO

Liderul mondial Novak Djokovici a castigat turneul de la Paris, dupa ce a trecut in cinci seturi de Stefanos Tsitsipas, din Grecia.

"Am crezut intotdeauna in jocul meu, chiar si cand am fost condus cu 2-0 la seturi. E un vis care s-a realizat inca o data!", a spus Djokovici la finalul partidei de peste patru ore.

Daca va castiga la Wimbledon, el va fi la eglitate cu Federer si Nadal la numarul de Slamuri - cate 20 fiecare!

Pentru Djokovici este al 84-lea trofeu la simplu din cariera, al treilea din acest an (dupa Australian Open si Belgrad). La Roland Garros, sarbul s-a mai impus in 2016.

Novak Djokovici a devenit primul jucator care a castigat de cel putin doua ori cele patru grand slam-uri in Era Open.





2ïļâƒĢe couronne a Paris 👑👑@djokernole souleve la Coupe des Mousquetaires pour la 2e fois. Mene 2 sets a 0, il remporte les 3 suivants 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 face a Stefanos Tsitsipas. #RolandGarros pic.twitter.com/1ZXX8hvXzy- Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

🇷ðŸ‡ļ Djokovic Jubilation 🇷ðŸ‡ļ@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q- Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021