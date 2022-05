”Cutremur” la Roland-Garros! Campioana de anul trecut a fost eliminată în primul tur, de o favorită a publicului

Jucătoarea Barbora Krejcikova din Cehia, deținătoarea trofeului la Roland-Garros, a fost eliminată la ediția din acest an încă din primul tur.

Locul 2 WTA și cap de serie numărul 2, Krejcikova a pierdut meciul cu franțuzoaica de 19 ani Diane Parry (97 WTA).

Favorita publicului de pe arena centrală ”Phillipe Chatrier” s-a impus cu 1-6, 6-2, 6-3, după un meci care a durat două ore și 10 minute.

🇫🇷 ICI C'EST PARRY 🇫🇷

19-year-old Diane Parry dethrones defending champion Krejcikova 1-6, 6-2, 6-3 to become the lowest-ranked woman to beat the No.2 seed in Paris since No.114 Rus upset Clijsters in 2011#RolandGarros pic.twitter.com/WcGUtJYoiW— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022