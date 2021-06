S-a scris istorie la Roland-Garros. Eroina Barbora Krejcikova a egalat performanta unei romance

Dupa ce s-a impus la simplu, Barbora Krejcikova a castigat si proba de dublu la Roland-Garros 2021, in echipa cu compatrioata ei Katerina Siniakova, conform news.ro.

Duminica, favoritele numarul 2 s-au impus, cu scorul de 6-4, 6-2, in finala de 74 de minute, disputata impotriva cuplului Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek (SUA/Polonia), cap de serie numarul 14.

Krejcikova, 25 de ani, a mai castigat French Open la dublu in 2018, tot in echipa cu Siniakova. In acelasi an, ele au triumfat si la Wimbledon.

In afara de Krejcikova, sase jucatoare au mai castigat in cariera, in acelasi an, si proba de simplu si cea de dublu: Billie Jean King, Margaret Court, Chris Evert, Virginia Ruzici, Martina Navratilova si Mary Pierce.

Romanca Virginia Ruzici (66 de ani) a izbutit aceasta performanta uriasa in 1978, la dublu facand pereche cu sarboaica Mima Jausovec.