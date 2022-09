Poziția co-fondatorului celebrei formații rock Pink Floyd cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei a stârnit „indignare” la Cracovia.

Roger Waters a anulat concertele planificate în Polonia pe fondul indignării față de poziția sa față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a informat sâmbătă, 24 septembrie, presa poloneză.

Ads

Un oficial de la Tauron Arena din Cracovia, unde muzicianul era programat să susțină două concerte în aprilie 2023, a spus că acestea nu vor mai avea loc.

„Managerul lui Roger Waters a decis să se retragă – fără să ofere niciun motiv”, a declarat Łukasz Pytko, de la Tauron Arena Kraków, în comentariile făcute pentru presa poloneză.

Site-ul web al turneului de concerte "This Is Not a Drill" al lui Waters a eliminat concertele din Cracovia programate anterior pentru 21 și 22 aprilie 2023.

Consilierii municipali din Cracovia vor vota săptămâna viitoare o propunere de a-l numi pe Waters "persona non grata", exprimându-și „indignarea” față de poziția muzicianului față de războiul din Ucraina.

„Să-i permitem lui Roger Waters, un susținător deschis al lui Putin, să cânte la Cracovia ar fi rușinos pentru orașul nostru”, a spus un consilier municipal pe rețelele de socializare. „Lasă-l să cânte la Moscova!”, a continuat acesta.

Waters a scris o scrisoare deschisă către prima doamnă ucraineană, Olena Zelenska, la începutul acestei luni, în care a acuzat „naționaliștii extremi” din Ucraina pentru că „au pus țara pe calea acestui război dezastruos”.

Muzicianul în vârstă de 79 de ani a criticat și Occidentul pentru că a furnizat Ucrainei arme, dând vina în special pe Washington. Waters a condamnat și NATO, acuzând-o că a provocat Rusia.

Ads

Nu este prima dată când compozitorul britanic își exprimă părerile exotice despre politica internațională.

În 2019, el a criticat un concert în stil Live Aid pentru a strânge fonduri în ajutorul Venezuelei, susținând că este un efort susținut de SUA de a păta guvernul socialist.

Spectacolul din orașul de graniță columbian Cúcuta și-a propus să strângă milioane de dolari pentru a oferi hrană și medicamente venezuelenilor care suferă de penurie larg răspândită.

Războiul a avut loc în vreme ce forțele de securitate venezuelene au fost acuzate că au executat zeci de persoane și că au reținut în mod arbitrar sute de alte persoane într-o campanie de pedepsire a persoanelor care au protestat împotriva președintelui Nicolás Maduro.

În 2018, în timpul unui concert din Brazilia înainte de alegerile prezidențiale, Waters a vorbit împotriva candidatului de dreapta Jair Bolsonaro, care este în prezent președinte.