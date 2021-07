A fost ultimul meci la Wimbledon pentru Roger Federer? Raspunsul ingrijorator al tenismenului elvetian

Tenismenul elvetian Roger Federer, care facuse din Wimbledon principalul sau obiectiv din acest sezon, dupa o absenta de peste un an din circuit si o dubla operatie la genunchi, a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem din capitala britanica, fiind invins in trei seturi, 6-3, 7-6 (7/4), 6-0, de polonezul Hubert Hurkacz, miercuri, la capatul unui joc care a durat o ora si 49 de minute, conform agerpres.ro.

Federer, care va implini 40 de ani luna viitoare visa sa cucereasca al noualea sau trofeu pe iarba londoneza, pentru a mari la 21 recordul sau de titluri de Grand Slam. Fostul numar unu mondial, aflat astazi pe pozitia a opta in clasamentul ATP, a comis insa prea multe greseli in fata lui Hurkacz (31 fata de 12 ale adversarului sau), permitandu-i astfel polonezului sa avanseze in semifinale.

Ads

Intrebat la conferinta de presa despre o eventuala retragere si despre o despartire de turneul londonez, Roger Federer a raspuns: "Nu stiu daca acesta a fost ultimul meu meci la Wimbledon. Chiar nu stiu. Trebuie sa-mi iau cateva zile libere si sa ma regrupez".

"I really don't know if that was the last time I'll play Wimbledon..."#Wimbledon- Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021

Hubert Hurkacz, numarul 18 mondial, se va lupta pentru un loc in finala cu italianul Matteo Berrttini, favoritul numarul 7, care a dispus in patru seturi, 6-3, 5-7, 7-5, 6-3, de canadianul Felix Auger-Aliassime.

In cealalta semifinala, sarbul Novak Djokovic, principalul si detinatorul titlului la Wimbledon, il va avea ca adversar pe canadianul Denis Shapovalov (nr.10).

Miercuri, in sferturile de finala, Djokovic l-a invins cu 6-3, 6-4, 6-4 pe ungurul Marton Fucsovics, in timp ce Shapovalov s-a impus greu, in cinci seturi, 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4, in fata rusului Karen Hacianov (nr.25).