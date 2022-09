Reacții de nedescris din lumea întreagă după retragerea lui Roger Federer

Lumea tenisului îl omagiază, joi, prin mesaje postate în social media, pe legendarul tenismen Roger Federer, care şi-a anunţat retragerea iminentă din circuit.

“Roger,

De unde să începem?

A fost un privilegiu să fim martorii parcursului tău şi să te vedem devenind un campion din toate punctele de vedere.

Ne va fi tare dor să te vedem pe terenurile noastre, dar tot ce putem spune deocamdată este ‘mulţumim’ pentru amintirile şi bucuriile pe care le-ai oferit unui număr atât de mare de oameni”, este mesajul postat pe Twitter de Wimbledon.

Where do we begin?

It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.

We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many.