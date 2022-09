Roger Federer, după ce s-a retras: "Mi-am pierdut locul de muncă, dar sunt foarte fericit"

Fostul jucător elveţian de tenis Roger Federer a vorbit despre recenta sa retragere şi a spus că este fericit, chiar dacă a rămas fără loc de muncă.

"Am pierdut ultimul meu meci de simplu (împotriva Polonezului Hurkacz, în sferturi la Wimbledon în 2021). Am pierdut ultimul meu meci de dublu (cu Nadal la Laver Cup din Londra). Mi-am pierdut vocea deoarece am ţipat să încurajez echipa.

Am pierdut ultima dată ca echipă. Mi-am pierdut locul de muncă, dar sunt foarte fericit. Sunt bine. Sunt foarte bine. Ironic este că toată lumea se gândeşte la sfârşituri fericite, ca în basme, nu? Şi pentru mine aşa a fost, dar în moduri despre care nu am crezut că este posibil", a declarat Federer pentru New York Times.

Elveţianul Roger Federer a pus capăt, la 23 septembrie, la Londra, unei cariere de legendă, după mai mult de 20 de ani în circuitul ATP. Federer a făcut echipă cu eternul său rival, spaniolul Rafael Nadal, în ultimul meci din carieră, la turneul Laver Cup.

Federer şi Nadal au fost învinşi de americanii Jack Sock şi Frances Tiafoe, scor 4-6, 7-6 (2), 11-9, în două ore şi 14 minute.