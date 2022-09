Roger Federer se retrage din tenis. Anunț oficial

Capăt de drum pentru Roger Federer. Elvețianul se retrage din tenis.

Sportivul a anunțat decizia sa pe rețelele de socializare.

"După cum mulți dintre voi știți, ultimii trei ani mi-au prezentat provocări sub formă de accidentări și intervenții chirurgicale. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă completă. Dar cunosc și capacitățile și limitele corpului meu, precum și mesajul său către în ultima vreme mi-a fost dragă.

Am 41 de ani. Am jucat peste 1.500 de meciuri de-a lungul a 24 de ani. Tenisul m-a tratat mai generos decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc că este timpul să pun capăt carierei sportive.

Laver Cup de săptămâna viitoare de la Londra va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi juca mai mult tenis în viitor, desigur, dar nu în turneele de Grand Slam sau în circuitul ATP", a fost mesajul postat pe rețelele de socializare de Roger Federer.

El le-a mulţumit tuturor celor cu care a colaborat pe parcursul carierei şi celor pe care i-a întâlnit pe teren, dar şi fanilor.

“Ultimii 24 de ani în circuit au fost o aventură incredibilă. Uneori am sentimentul că totul a trecut în 24 de ore, însă a fost totul şi atât de profund şi magic încât parcă am trăit deja o viaţă întreagă. Am avut norocul imens de a juca în faţa voastră în peste 40 de ţări. Am râs şi am plâns, am simţit bucurie şi durere şi mai presus de orice m-am simţit incredibil de viu. În călătoriile mele, am întâlnit mulţi oamaeni minunaţi cu care voi rămâne prieten pe viaţă.

Când a început iubirea mea pentru tenis, eram copil de mingi în oraşul meu natal, Basel. Mă uitam la jucători minunându-mă. Erau ca nişte uriaşi pentru mine şii am început să visez. Visul m-a făcut să muncesc mai mult şi am început să cred în mine. Succesul mi-aa adus încredere şi eram pe cale să încep cea mai extraordinară călătorie, care m-a adus până în această zi.

Vreau să vă mulţumesc tuturor din toată inima, tuturor celor din lume care au ajutat ca visul unui copil de mingi elveţian să devină realitate.

La final, către tenis: Te iubesc şii nu te voi părăsi niciodată”.

Roger Federer a fost lider ATP timp de 310 săptămâni, dintre care 237 au fost consecutive (2 februarie 2004 – 18 august 2008).

Are în palmares 20 de trofee de grand slam: şase Australian Open, unul French Open, opt Wimbledon şi cinci US Open consecutive.

A obţinut 1251 de victorii în circuitul ATP, fiind depăşit doar de Jimmy Connors (1.274).

În plus, Federer a câştigat 103 trofee în circuitul ATP.

Legendarul elveţian a câştigat de şase ori Turneul Campionilor, un record.