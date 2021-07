Roger Federer, eliminat de un polonez de la Wimbledon! Novak Djokovic este pentru a zecea oara in semifinale

Roger Federer, locul 8 ATP si cap de serie numarul 6, a fost eliminat, miercuri, de polonezul Hubert Hurkacz, locul 18 ATP si cap de serie numarul 14, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon.

Cu putine meciuri disputate dupa accidentarea suferita la genunchi in ianuarie 2020 si in ciuda catorva reusite spectaculoase, Federer, de opt ori campion la Wimbledon, a comis multe greseli nefortate si a fost depasit clar din punct de vedere fizic de polonezul de 24 de ani, care s-a impus in trei seturi, 6-3, 7-6 (4), 6-0, dupa un meci de o ora si 48 de minute.

Elvetianul, care va implini 40 de ani la 8 august, a tinut pasul cu adversarul sau doar in setul al doilea. Federer a avut 4-1, dar Hurkacz a revenit si a dus setul in tie-break, in care fostul lider mondial a gresit cateva mingi usoare, ratand posibilitatea de a egala la seturi.

In penultimul act, Hurkacz va evolua ori cu italianul Matteo Berrettini, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7, ori cu canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 19 ATP si cap de serie numarul 16 ATP.

Inainte de aceasta editie a turneului de la Wimbledon, Hurcacz nu mai trecuse de turul al treilea la un grand slam.

In alt sfert de finala liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat pentru a zecea oara in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa victoria cu numarul 100 obtinuta pe iarba (18 infrangeri in total, 77 de succese la Wimbledon), miercuri, in meciul cu ungurul Marton Fucsovic, locul 48 ATP.