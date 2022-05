La ce competiție a fost surprins Roger Federer în ziua în care începe Roland-Garros. Poză de colecție pentru legendarul tenismen FOTO

Legendarul tenismen elvețian Roger Federer (40 de ani) a fost surprins la Marele Premiu de Formula 1 al Barcelonei, care se va disputa duminică, în aceeași zi în care e programat startul turneului de Grand Slam de la Roland-Garros.

Afectat de probleme medicale, Roger Federer (ajuns pe locul 46 în clasamentul ATP) va absenta de la Roland-Garros 2022, revenirea sa în circuit fiind așteptată pentru a doua jumătate a anului.

Aflat la Barcelona, elvețianul cu 20 de Grand Slam-uri în palmares n-a ratat ocazia de a-i vizita pe piloții de Formula 1 care se întrec în acest weekend. Mai mult, Federer s-a fotografiat pentru o imagine de colecție cu cei doi piloți de la Mercedes, Lewis Hamilton (de șapte ori campion în F1) și tânărul George Russell.

The 20x Grand Slam champ, @rogerfederer caught up with 7x @F1 World Champion, @LewisHamilton and @GeorgeRussell63 at the Spanish Grand Prix.

📸: @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/IDfhE6AjqF— ATP Tour (@atptour) May 21, 2022