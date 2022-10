Cine a fost primul și ultimul tenismen român care l-a învins pe Roger Federer: ”L-am lucrat la psihic!” Povestea meciului

Elveţianul Roger Federer a pus capăt recent, la Londra, unei cariere de legendă, după mai mult de 20 de ani în circuitul ATP. De-a lungul timpului, un singur tenismen din România a reușit să-l învingă.

Andrei Pavel, acum în vârstă de 48 de ani, este cel care se poate lăuda cu o victorie împotriva marelui Roger Federer

Meciul a avut loc la turneul de la Hamburg, în anul 2000, pe vremea când Federer avea numai 18 ani și se afla pe locul 40 mondial.

Pavel s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3), în optimile competiției din Germania.

Ulterior, Pavel s-a mai întâlnit cu Federer de șapte ori, elvețianul câștigând toate aceste partide.

Într-un interviu oferit pentru Cuget Liber, Andrei Pavel și-a amintit de acea victorie memorabilă contra lui Federer.

"Am simţit pe pielea mea forţa pe care o arăta. Cred că am câştigat şi din cauza faptului că el nu stătea prea bine din punct de vedere mental. Ţin minte că m-a condus cu 3-0 şi apoi am câştigat multe game-uri la rând. L-am lucrat la psihic.

Federer m-a bătut apoi la Bucureşti de 4 ori în 3 luni. Roger este Roger. Este un jucător mega-complet, mega-talentat şi nu îl poţi compara cu prea multe persoane. Atunci când l-am învins nu m-am gândit că va ajunge cel mai bun tenismen din istorie", a povestit Andrei Pavel.