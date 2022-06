Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,13% pe an.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Începând cu 2 mai 2019, în cazul creditelor cu dobândă variabilă în RON oferite persoanelor fizice, indicele ROBOR s-a înlocuit cu un nou indice - IRCC.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,86% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

ROBOR-ul se calculează zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor de rată de dobândă pentru RON, utilizate de zece bănci mari din România, fiind rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Așadar, românii care au credite în lei cu dobândă variabilă plătesc rate mult mai mari.

Iar scumpirile nu se opresc aici. Indicele ROBOR este pe o pantă ascendentă încă din 2021, iar în prezent cotaţia zilnică a indicelui ROBOR a trecut pragul critic de 6%. De la 01.01.2022 şi până în prezent, cotaţia zilnică a ROBOR-ului a crescut cu peste 70%, iar majorarea va continua şi în perioada următoare. Astfel, ratele creditelor Prima Casă sau ipotecare contractate cu dobândă variabilă înainte de luna mai a anului 2019 au crescut în ultimele 12 luni cu aproximativ 30%-40%, potrivit avbs.ro.

Specialiştii în domeniul finaciar-bancar sunt de părere că soluţia pentru a contracara efectele negative ale creşterii ROBOR nu este reprezentată de amânarea temporară a ratelor bancare, care conduce la o creştere suplimentară ulterioară a ratei lunare, ci refinanţarea creditelor contractate cu dobândă variabilă.

Valentin Anghel, CEO fondator al unei companii de brokeraj bancar, a explicat pentru Ziare.com creșterea ROBOR și IRCC.

„Datele demonstrează că ROBOR a crescut mult mai mult decât IRCC. Am început anul cu un ROBOR de 3.02%, iar astăzi a ajuns la 6.10%. Ceea ce înseamnă că în 6 luni ROBOR a crescut cu aproape 102%.

IRCC a avut până în prezent un ritm de majorare mai lent. În ultimul trimestru al anului 2021, IRCC a avut o valoare de 1.08%. La începutul anului 2022 a crescut la valoarea de 1.17%, iar din aprilie 2022 până la sfârșitul lui iunie 2022, IRCC a atins pragul de 1.86%. Așadar, a înregistrat o creștere de aproape 59% în ultimele 6 luni. IRCC nu se actualizează zilnic pentru creditele aflate în sold, așa cum se întâmplă în cazul ROBOR-ului, ci odată la 3 luni. Următoarea actualizare va avea loc pe 1 iulie și suntem convinși că ne vom confrunta cu o nouă majorare care va impacta toate creditele cu dobânzi variabile legate de IRCC”, a declarat Valentin Anghel.

Brokerul de credite a explicat cum poate fi făcută trecerea de la ROBOR la IRCC.

„Trecerea de la ROBOR la IRCC se poate face printr-un act adițional semnat între client și bancă, la contractul existent de credit. Acest lucru este posibil DOAR dacă banca este de acord să implementeze această schimbare pentru client.

De asemenea, trecerea de la ROBOR la IRCC se poate face și prin refinanțarea creditului existent cu dobânda raportată la ROBOR, în alt credit, dar cu dobânda raportată la IRCC. Având în vedere creșterea constantă a IRCC, trecerea de la ROBOR la IRCC este doar o soluție temporară deoarece situația cu majorările indicilor bancari s-ar putea să mai persiste o perioadă, iar descreșterea se va face treptat și nu avem convingerea că IRCC sau ROBOR vor mai ajunge vreodată la valorile scăzute pe care le aveau acum un an”, a spus Valentin Anghel.

Valentin Anghel susține că refinanțările cu dobândă fixă pot fi o variantă avantajoasă pentru clienți.

„Până la restabilizarea dobânzilor, recomand refinanțările în credite cu dobândă fixă. În felul acesta rata lunară scade, iar indicii ROBOR și/sau IRCC sunt eliminați din componența ratei pe perioada în cară dobânda creditului este fixă.

De exemplu, chiar și un credit Prima Casă se poate refinanța în credit ipotecar cu dobândă fixă. Singura condiție este ca acel client să obțină acordul de refinanțare de la Ministerul Finanțelor Publice, iar clientul primește acordul în aproximativ 30 de zile, timp în care un broker de credite poate obține pentru client preaprobarea financiară a refinanțării”, a declarat Valentin Anghel.

Economiștii ne recomandă să analizăm foarte bine schimbările. Consultantul fiscal Adrian Bența a explicat pentru Ziare.com ce presupune trecerea de la ROBOR la IRCC.

„Din punct de vedere practic este posibilă trecerea de la ROBOR la IRCC, însă fiecare rată este condiționată de valoarea împrumutului pe care l-ai luat, de perioada rămasă, de negocierea pe care o ai cu respectiva bancă. Din punctul meu de vedere, înainte de a lua o astfel de decizie trebuie sa fim foarte calmi, să luăm un pix și să notăm pe foaie toate cheltuielile pentru acest transfer de la ROBOR la IRCC.

Dacă presupune comisioane suplimentare, dacă mergem la o altă bancă, ceea ce presupune restituirea unui împrumut plus cheltuieli notariale suplimentare plus evaluări e bine să notezi pe o foaie să știi exact ce se întâmplă. Matematic, putem să stabilim, la un procent de ROBOR plătesc atât, la un procent se IRCC plătesc atât, dar au mai apărut următoarele cheltuieli și atunci nu trebuie să ne păcălim dacă cheltuielile acestea "accesorii", cu noi comisioane de analiză bancară, cu notarul, cu evaluarea, poate să ducă la cheltuieli mai mari. Deci trebuie făcut doar un calcul matematic și trebuie luate în considerare toate condițiile pe care le impun băncile, mai ales acele condiții scrie cu litere mai mici în contract sau acele condiții date sub forma condiții generale ale băncii”, a declarat Adrian Bența.

ROBOR, record după record

