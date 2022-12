Șefa Parlamentului European: „Sunt foarte dezamăgită de amânarea aderării la Schengen pentru România și Bulgaria”. Aceasta a cerut o soluție de compromis

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola și-a exprimat dezamăgirea într-un mesaj pe Twitter privind amânarea aderării la Spațiul Schengen a Bulgariei și României.

„Sunt foarte de dezamăgită de amânarea aderării Bulgariei şi României la Schengen. Ambele ţări sunt pregătite şi meritau să intre", a scris Metsola pe Twitter.

Aceasta a cerut apoi Consiliului UE să găsească o soluție de compromis.

„Din partea Parlamentului European, cer Consiliului UE să acţioneze şi să se asigure că este găsit un compromis. Numai atunci suntem uniţi cu adevărat", a adăugat președina.

Both countries are ready and deserving of this step.

On behalf of @Europarl_EN, I call on @EUCouncil to act and ensure that a compromise is found.

Only then we are truly united.— Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022