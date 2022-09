Societatea Timișoara i-a retras lui Turcescu premiul acordat, după ce fostul jurnalist a participat la nunta lui George Simion. Reacția "păgubitului"

Robert Turcescu fost parlamentar și autodenunțat drept colaborator al unui serviciu secret, când era jurnalist, a reacționat vineri, 2 septembrie, după ce Societatea Timişoara a anunţat că îi retrage premiul ”Alexandra Indrieş”, acordat în anul 2005.

Ads

Decizia vine după ce Robert Turcescu a participat sâmbătă, 27 august,la nunta liderului AUR George Simion, dar şi în urma „poziţiilor tot mai apropiate de ideologia AUR”.

Reacția lui Turcescu

"Un ONG din Timișoara mi-a retras un premiu acordat prin 2005 (!!!), deci acum vreo 17 ani (!!!), pentru vina de a fi mers la o nuntă! La nunta unui cetățean român, azi președinte al unui partid parlamentar, pe care îl știu cam din vremea în care îmi dădea acel ONG respectivul premiu. Noaptea minții, dar să zicem că sminteala nu ține cont de calendar și nici de faptul că poți avea amici fără să le împărtășești opțiunile politice sau de altă natură."

"Am fost și la nunta unora care mai apoi au făcut pușcărie"

Ads

"Am fost și la nunți de pesediști, și la nunta unor jurnaliști de la trusturi concurente, și la nunta unora care mai apoi au făcut pușcărie, și la nunta unor sorosiști, neo-marxiști. Am fost, de fapt, la nunțile unor OAMENI care m-au invitat la un eveniment important din viața lor. Și m-am bucurat cu ei. De a doua zi ne-am reluat disputele politice, profesionale sau ideologice, dacă a fost cazul.

Nu i-am considerat însă niciodată SUBOAMENI, pentru că istoria ne învață că de la astfel de categorisiri/împărțiri/divizări s-au născut tragedii cumplite.

Ads

ONG-ul de la Timișoara pare însă să nu știe lecțiile istoriei. Faptul că îmi retrag mie acel premiu e insignifiant: nu l-am râvnit, nu l-am cerut, l-am primit prin poștă acum 17 ani in biroul de la București, via Timișoara, iar dacă-mi apare prin vreun CV e pentru că am acasă un sertar plin cu diplome și cu premii primite în ultimii 30 de ani pe care, la un moment dat, le-am înșirat din politețe în fișa mea biografică."

"Semnalul pe care-l transmit ei în societatea românească e grav"

"Dar semnalul pe care-l transmit ei în societatea românească e grav, e mai mult decât "cine nu e cu noi, e împotriva noastră": e semnalul că de azi înainte va trebui să treceți pe o listă neagră toate cunoștințele, toți amicii care au devenit indezirabili pentru adepții "lumii noi" și ai "corectitudinii politice". Despărțiți-vă, eventual prin luări de poziție publice, de toți amicii, cunoștințele sau chiar prietenii care sunt pe lista neagră a ONG-urilor de tipul celui de Timișoara!"

Ads

"Pentru voi nu se știe ce urmează"

"Dacă nevasta votează cu cine nu trebuie, divorțați acum, cât mai aveți timp! Ardeți cărțile scrise de autori care au avut sau au simpatii neconforme cu Minunata Lume Nouă! Și, mai ales, aveți grijă la ce nuntă/botez/cununie civilă sau chiar înmormântare mergeți! Mie mi-au retras un premiu de acum 17 ani, asta e pistol cu apă, dar pentru voi nu se știe ce urmează...", a scris Turcescu pe Facebook.