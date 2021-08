PMP s-a aliat cu PSD împotriva lui Clotilde Armand la Sectorul 1. Robert Turcescu a semnat pentru demiterea edilului USR PLUS

Fostul deputat din partea PMP Robert Turcescu a semnat o inițiativă pornită de către PSD pentru declanșarea unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1 din Capitală, Clotilde Armand.

„Am semnat pentru organizarea referendumului de demitere a madamei Armand din fruntea Primariei S1”, a anunțat fostul deputat PMP Robert Turcescu, într-o postare pe Facebook în care apare alături de vicepreședintele PSD Sector 1 Alexandru Petrescu.

Anul trecut, înaintea alegerilor locale, PMP era un susținător al actualului primar al Capitalei Nicușor Dan și voia să intre în alianță cu dreapta. Cu toate astea, USR PLUS s-a opus, acuzând PMP că nu mai are credibilitate după ce a votat în repetate rânduri alături de PSD în timpul vechiului mandat. Ulterior, PMP l-a aruncat în cursa pentru Capitală pe fostul președinte Traian Băsescu, spre iritarea PNL și USR PLUS, care a obținut doar 7%.

Totodată, în ultimele săptămâni Robert Turcescu, fost președinte PMP București, a adus numeroase critici atât la adresa USR PLUS cât și a primarului General Nicușor Dan.