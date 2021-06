Robert Negoita spune ca nu e grabeste sa se intoarca in PSD: Nu e momentul, nu vad de ce

Primarul sectorului 3 al municipiului Bucuresti, Robert Negoita, afirma ca a avut discutii cu lideri ai PSD privind intoarcerea sa in partid si ca la acel moment a anuntat ca nu s-ar intoarce in PSD daca acesta ar intra la guvernare.



"Am avut o discutie chiar am transmis o varianta de protocol, nu au mai spus nimic, nu stiu ce sa zic, nici nu ma grabesc, nu e momentul, nu vad de ce. Dimpotriva, mi-am propus sa am o relatie normala atat cu PSD, cat si cu celelalte partide", sustine Negoita.

Intrebat intr-o emisiune televizata daca ia in calcul intoarcerea in PSD, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a afirmat ca nu are un raspuns la aceasta intrebare, el aratand ca a avut discutii cu lideri si cu membri din PSD carora le-a spus ca s-ar intoarce in partid daca acesta ramane in afara guvernarii, insa aceste discutii nu au avut finalitate.

"Am avut discutii cu presedintele partidului, chiar si cu presedintele executiv, si cu secretarul general si cu prim-vicepresedintele Grindeanu si cu mai multi colegi de acolo. Discutia dinainte de alegeri pe care am avut-o cu presedintele partidului si in discutiile pe care le-am avut i-am spus ca da, ma voi intoarce in PSD daca PSD nu intra la guvernare pentru ca eu am aceasta opinie, cred in ea, un partid nu se poate reforma la guvernare. Si am zis: "Dom-le, PSD are nevoie de reforma, daca intra la guvernare nu am ce sa caut acolo".

Am avut o discutie chiar am transmis o varianta de protocol, nu au mai spus nimic, nu stiu ce sa zic, nici nu ma grabesc, nu e momentul, nu vad de ce. Dimpotriva, mi-am propus sa am o relatie normala atat cu PSD cat si cu celelalte partide, cu toate, cu atat mai mult cu cele care au reprezentare in Consiliul Local din sectorul 3 pentru ca trebuie sa colaboram, trebuie sa lucram impreuna. Deocamdata nu avem pe tapet un astfel de obiectiv", a afirmat Robert Negoita intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.

La inceputul anului, a circulat informatia potrivit careia primarul Sectorului 3 Robert Negoita ar putea reveni in PSD printr-o fuziune a partidului sau, Bucuresti 2020, cu formatiunea social-democrata, varianta luata in calcul in urma discutiilor pe care edilul le-a avut cu liderul PSD Marcel Ciolacu.