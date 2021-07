Primaria condusa de Robert Negoita, 12 milioane de lei cheltuiti pe publicitate in ultimii doi ani

In 2019 si 2020, 12 milioane de lei din bugetul Sectorului 3 au ajuns in presa pentru promovarea a patru campanii locale. Cele mai mari sume au fost incasate de Digi24, Digi Sport, Antena 3 si Romania TV. Sute de mii de lei au ajuns si la radio, in presa online si scrisa, potrivit Buletin de Bucuresti.

Digi 24 si Digi Sport au primit aproape 2,4 milioane de lei, Antena 3 a incasat 2,1 milioane de lei, iar Romania TV 1,7 milioane de lei.

Presa online a primit, in total, 2,6 milioane de lei, iar radioul care a primit cea mai mare suma este Digi FM, 366.000 de lei.

Banii au fost folositi pentru promovarea a patru campanii de informare, si anume "Curatenia in Sectorul 3", "Invatamantul dual in Sectorul 3", "Donatii pentru comunitate" si "Primaria non-stop".