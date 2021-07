Imagini difuzate de USR PLUS arata cum utilaje si camioane de mare tonaj actioneaza in perimentrul "Esplanadei", terenul care se intinde pe mai multe hectare in centrul Bucurestiului si care este rezervat unui proiect imobiliar de anvergura.

USR PLUS l-a acuzat joi, 8 iulie, pe primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, ca, "fara nici un fel de autorizatie", a decis excavarea unui teren din centrul Bucurestiului.

Potrivit USR PLUS, Negoita sustine ca va realiza un parc, desi, in toamna, "pe acelasi spatiu", este prevazuta sa inceapa construirea "Cartierului pentru Justitie", proiect finantat de Banca Mondiala cu 220 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presa al USR PLUS, Consiliul Local "nu a fost informat" despre aceste lucrari, desi primarul nu are dreptul "de a dispune dupa bunul plac" de resursele societatilor din subordinea Primariei Sectorului 3.

"USR PLUS condamna abuzul primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, care, fara nici un fel de autorizatie, excaveaza un teren din centrul Bucurestiului, sustinand ca va construi un parc, desi, in toamna, pe acelasi spatiu, incepe construirea unui proiect finantat de Banca Mondiala cu 220 de milioane de euro. De trei zile, primarul Robert Negoita ignora 'Cartierul pentru Justitie', proiect demarat inca din 2005, pentru care Banca Mondiala a alocat 220 de milioane de euro, aducand pe terenul 'Esplanada' din centrul Bucurestiului utilaje si muncitori care excaveaza zona, de la una din societatile Primariei, Algoritm Constructii SRL. (...) Fara sa aiba un proiect publicat, primarul Negoita vrea sa valorifice si fundatia din beton si fier care se gaseste pe terenul 'Esplanada', desi fierul si betonul reprezinta bunuri ale statului roman, iar primarul Sectorului 3 urmareste sa le valorifice in scop propriu", sustine USR PLUS.

Conform comunicatului, "Robert Negoita sustine ca va construi un parc pe 'Esplanada', insa muncitorii de pe teren spun ca aici se va construi o statie de sortare a gunoiului". "Pe langa transformarea zonei intr-un santier improvizat, sunt taiati copaci de 40 - 50 de ani, pe care edilul i-a numit 'boscheti' si este pregatita betonarea unei alte parti a terenului", mai afirma USR PLUS.

Detalii despre Cartierul pentru Justitie din Bucuresti

Partidul reaminteste ca Ana Ciceala, consilier municipal USR PLUS, a depus in 22 iunie un proiect privind construirea unui parc langa "Cartierul pentru Justitie", pentru revitalizarea zonei mutilate de regimul ceausist.

"Robert Negoita este cel care a propus pentru betonare nu mai putin de 63 de spatii verzi in Sectorul 3 prin PUZ, betonari oprite de consilierii generali USR PLUS prin suspendarea PUZ Sector 3 in ianuarie 2021. In noua ani de mandat, Robert Negoita a betonat zeci de hectare de spatii verzi in Sectorul 3. Nu avem nici o garantie ca Robert Negoita va construi pe terenul 'Esplanada' un parc si nu ne vom trezi cu alte betoane in centrul Capitalei", a afirmat Ana Ciceala, potrivit comunicatului de presa.

Terenul marginit de Bulevardele Mircea Voda, Nerva Traian, Unirii si Octavian Goga este cea mai ravnita proprietate imobiliara din Romania, situat intr-o zona in care metrul patrat se tranzactioneaza cu sute de euro.

Iata, mai jos, cum arata ansamblul de constructii care urmeaza sa fie ridicat acolo: