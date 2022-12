Lewandowski a vorbit despre retragerea din fotbal după eliminarea de la Mondial: ”Nu mi-e teamă”

Atacantul Robert Lewandowski a declarat, după ce Polonia a fost eliminată de Franţa (1-3) în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, că deocamdată nu ştie dacă va continua la echipa naţională în vederea calificării la CM 2026, transmite AFP.

''Voi continua să simt plăcere? Este dificil de spus acum. Dar din punct de vedere fizic şi sportiv, nu mi-e teamă. Mai multe lucruri vor decide dacă a fost ultima mea Cupă Mondială sau nu'', a declarat Lewandowski, 34 ani, care a jucat în Qatar la al doilea său Mondial.

Atacantul echipei FC Barcelona a marcat primele sale două goluri la un Mondial, contra Arabiei Saudite şi din penalty contra Franţei, pe care l-a celebrat ca pe o victorie, în pofida eliminării din competiţie a Poloniei.

''Când joci contra campionilor mondiali, contra Franţei, este întotdeauna dificil. Ne-am bătut, am dat tot ce am avut mai bun, dar nu a fost un meci uşor. Poate dacă am fi marcat noi primii, atunci meciul ar fi fost diferit. Am fi dorit să continuăm, dar în final ne-am atins obiectivul nostru'', a adăugat starul polonez cu 138 selecţii şi 78 goluri la naţionala sa.

Polonia nu a mai atins optimile de finală la Cupa Mondială de la ediţia din 1986, din Mexic.

Franţa, campioana mondială en titre, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Poloniei cu scorul de 3-1 (1-0), duminică, pe Al Thumama Stadium din Doha. Olivier Giroud (44) şi Kylian Mbappe (74, 90+1) au marcat pentru echipa antrenată de Didier Deschamps, în timp ce golul de onoare al polonezilor a fost reuşit de Robert Lewandowski (90+9 - penalty).