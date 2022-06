Greșelile penibile din mesajul RO-Alert în engleză. „"Frequent electric discharges" e cea mai tare. Dacă n-aș ști română, m-aș feri de prize”

Serviciul RO-Alert a trimis duminică, 5 iunie, mesaje de avertizare a populației din București, prin care au fost anunțate vijelii puternice.

Mesajele au fost redactate atât în română, cât și în engleză. Nu într-o engleză folosită în viața reală, a constatat jurnalistul Lucian Mândruță într-o postare pe pagina sa de pe Facebook.

Acesta a reluat traducerea în engleză, folosind cuvintele unui vorbitor nativ al acestei limbi:

"Dragă ISU sau INMH.

Am citit mesajul Ro-Alert în engleză și, pentru că știu că e mai greu cu limbile străine, îmi fac datoria să ți-l traduc în engleză folosită în viață reală, nu în cea în care vorbiți voi pe la congresele de meteorologie (și vă asigur că și acolo păreți provinciali, dar nu vă zice nimeni).

Deci:

Cum au zis autoritățile în coloana din stânga.

Cum ar zice un vorbitor nativ de limba engleză, în dreapta.

Wind intensifications = Wind Gusts

Powerful storm = Severe Storm sau (dacă e și cu fulgere) Severe Thunderstorm

Frequent electric discharges = Intense Lightning, sau că mai sus, Thunderstorm sau Strong Electric Storm. Mai merge și Violent Outbreak of Thunder and Lightning aici.

Medium and large dimension hail =??

Aici e mai complicat, căci în America, de exemplu, se folosește comparația cu un obiect familiar. Pea-sized hail e cât boabă de mazăre. Mai merge Nickel- Sized Hail, Penny-sized Hail, Softball-Sized Hail și așa mai departe. Să înțeleagă și omul ceva. Ce înseamnă mediu și mare? Da-mi un reper! Cireașa sau Piersică?

Heavy Rain that will accumulate locally = Heavy Rainfall that may lead to flooding în some areas.

Avoid any travels - asta e din categoria Călătoriile lui Gulliver. Avoid TRAVEL e corect.

Take shelter = Take cover. Sau Move to Shelter.

Self protection measures = Protect your life!

În rest e corect.

Cu plăcere, sunați-mă dacă nu înțelegeți ceva", a scris Lucian Mândruță pe Facebook.

"Nu a mai ajuns la traducerea de la final, s-a speriat crezând că e ceva virus"

Postarea a strâns sute de comentarii.

"Profesoara mea de engleza avea o expresie cand vedea asemenea texte, precum traducerea roalert: "you speak Romanian with English words".

"Frequent electric discharges e cea mai tare. Dacă nu aș ști limba română, m-aș feri de prize"

"Avem cei mai buni informaticieni din lume și cele mai proaste softuri la nivel de instituții de stat. Suntem plini de adevărați profesioniști în limbi străine, și avem cele mai proaste traduceri la nivel de instituții de stat. Și astea dintr-un singur motiv: la angajările la stat sau la contractele cu statul nu contează ce știi, ci a cui ești"

"Caz real, coleg de serviciu din Germania ajuns în România, nu a mai ajuns la traducerea de la final, s-a speriat crezând ca e ceva virus".

"Tot pentru români e scris și in engleză"

"Ăștia nu cunosc nici măcar Google Translate"