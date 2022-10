Titularul de la FCSB care a rămas uimit la Bruxelles: ”Așa ceva n-are nicio echipă din lume!”

Fotbalistul echipei FCSB, Risto Radunovic, a declarat, joi seara, după partida cu Anderlecht Bruxelles, încheiată cu scorul de 2-2, că rezultatul este echitabil şi că este mulţumit că formaţia sa a jucat de la egal la egal cu gruparea belgiană.

"E important că am făcut un meci bun şi că am jucat de la egal la egal cu Anderlecht. Este echitabil rezultatul. Eu mi-am dorit să câştigăm, dar asta este. Este important să nu pierdem meciurile şi să adunăm puncte cu echipele mari din Europa. Anderlecht are jucători în naţionala Belgiei, mulţi jucători buni. Moralul echipei noastre este OK acum, echipa creşte, trebuie să continuăm tot aşa", a spus Radunovic la postul Pro Arena.

"În această grupă cu Silkeborg am jucat aşa cum nu trebuia să jucăm. Trebuie să învăţăm din aceste meciuri, iar la anul să ne calificăm din nou şi să arătăm mai bine", a adăugat fotbalistul.

„Este incredibil! Când am ieșit la încălzire și am auzit stadionul, am zis că așa ceva n-are nicio echipă din lume! Oriunde jucăm vin foarte mulți suporteri, le mulțumim foarte mult”, a mai spus Radunovic, impresionat de cei aproximativ 1.000 de fani ai lui FCSB prezenți pe stadion.

Echipa de fotbal FCSB a încheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), partida cu echipa belgiană Anderlecht, disputată, joi seara, pe Anderlecht Stadium din Bruxelles, în penultimul său meci din Grupa B. În urma acestui rezultat, FCSB nu mai are nicio şansă de calificare în primăvara europeană. În ultima sa partidă din Conference League va întâlni West Ham United, la Bucureşti, pe 3 noiembrie.