In ce consta operatia de rinoplastie?

Procedurile chirurgicale estetice se realizeaza de catre medici esteticieni si au ca scop imbunatatirea unor trasaturi fizice. Rinoplastia este o interventie estetica de remodelare a nasului, de care cu siguranta multi dintre noi au auzit. Aceasta se adreseaza persoanelor care nu sunt multumite de forma sau marimea nasului si celor care prezinta probleme de respiratie ce pot fi corectate chirurgical. De asemenea, rinoplastia poate fi utilizata pentru a corecta defectele estetice ale nasului dupa un accident traumatic. Te intereseaza o astfel de procedura? Atunci trebuie sa te informezi corect pentru a sti la ce sa te astepti. Iata ce presupune interventia de rinoplastie si cum te pregatesti.

Pregatire

Inainte de a procedura chirurgicala de rinoplastie, trebuie sa te programezi la o consultatie cu medicul estetician. In cadrul consultatiei, vei discuta cu medicul despre istoricul medical personal si familial, medicatie cronica si asteptarile pe care le ai de la procedura de rinoplastie. Medicul iti va recomanda o serie de investigatii, cum ar fi analize de sange. De asemenea, acesta iti va examina nasul si il va fotografia din diverse unghiuri. Unele centre sunt dotate cu software-uri care iti permit sa vizualizezi o simulare digitala a rezultatului. Un lucru important este sa discuti cu medicul cu privire la costurile totale ale procedurii.

Este indicat sa intrerupi administrarea de aspirina si ibuprofen cu 2 saptamani inainte si pentru 2 saptamani dupa procedura. Acestea pot provoca sangerari prelungite, impiedicand vindecarea. Totusi, trebuie sa discuti cu medicul, pentru a afla daca poti intrerupe sau nu tratamentul, in functie de afectiunile de care suferi. Si alte medicamente sau suplimente pot creste riscul de sangerare. Discuta cu medicul daca iei orice supliment sau medicament.

De asemenea, fumatul incetineste procesul de vindecare. De aceea, este recomandat sa renunti la fumat inainte si dupa procedura.

Inainte de procedura, trebuie sa rogi pe cineva sa va preia de la centrul medical si sa va duca acasa, pentru ca nu vei putea conduce.

Cum se desfasoara interventia?

Interventia de rinoplastie se realizeaza de catre medicul estetician, in centrele medicale specializate – rinoplastie Dr. Olimpiu Harceaga. Aceasta se poate efectua cu anestezie locala sau generala.

Procedura presupune incizii in interiorul nasului sau intre nari, la baza nasului. Dupa ce separa pielea de cartilaj, medicul remodeleaza chirurgical cartilajul si osul. Daca este nevoie de aditie de tesut, va utiliza cartilaj recoltat din profunzimea nasului sau de la nivelul urechii. In cazul in care este nevoie de o modificare majora, medicul va utiliza tesut osos sau cartilaj recoltat din alte zone ale corpului sau un implant artificial.

La finalul procedurii, dupa ce nasul a fost remodelat, tegumentul este asezat la loc, iar inciziile sunt cusute. Intreaga procedura dureaza 1-2 ore sau mai mult, in cazurile mai complicate.

Recuperare

Dupa procedura, nasul va fi inflamat si infundat. Pentru a reduce inflamatia si sangerarile, va trebui sa stai cu capul mai sus decat restul corpului.

Dupa cateva ore in care vei fi monitorizat, vei putea pleca acasa. Totusi, in cazurile mai complicate, poate fi nevoie de o monitorizare mai prelungita, de 1-2 zile.

Nasul va fi acoperit de pansamente si posibil de o atela de plastic sau metal pentru protectie. Pansamentele interne se pastreaza 1-7 zile, iar atela aproximativ o saptamana. Este normal sa prezinti o usoara sangerare si scurgere de mucus timp de cateva zile dupa operatie. De asemenea, te poti confrunta cu inflamatia, amortirea si invinetirea pielii din jurul ochilor, care pot persista timp de cateva saptamani.

Dupa operatie, se recomanda urmatoarele:

Evitarea purtarii ochelarilor (de soare/vedere) timp de 4 saptamani, pentru a nu pune presiune pe nas.

Evitarea expresiilor faciale exagerate, cum ar fi rasul.

Evitarea hainelor care se trag peste cap.

Evitarea dusurilor, pentru a nu uda nasul si optarea pentru bai.

Evitarea suflarii nasului.

Evitarea activitatilor fizice intense.

Evitarea timpului prelungit la soare si utilizarea protectiei solare.

Perierea usoara a dintilor, pentru a preveni miscarea exagerata a buzei superioare.

De asemenea, este important sa urmezi intocmai recomandarile medicului si sa te prezinti la toate controalele ulterioare, pentru o ingrijire optima a nasului.

Asadar, rinoplastia este o solutie pentru problemele estetice ale nasului, insa trebuie sa te astepti la o recuperare dificila. Totusi, este important faptul ca rezultatele sunt permanente si conform preferintelor.