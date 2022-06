Un fost mare fotbalist brazilian a anunțat că este bisexual

Fostul fotbalist Richarlyson, care a jucat în două meciuri pentru naţionala Braziliei în 2008, a declarat într-un podcast pentru Grupo Globo că este bisexual, informează Reuters.

“Astăzi am decis să mărturisesc: sunt bisexual. Dacă asta lipsea, iată! Acum vreau să văd dacă lucrurile vor merge mai bine. Am fost întrebat toată viaţa dacă sunt homosexual. Am avut întâlniri cu bărbaţi şi am avut întâlniri şi cu femei. Sunt normal, am sentimente”, a spus Richarlyson.

Ads

Richarlyson a jucat de-a lungul carierei pentru mari cluburi din Brazilia ca Sao Paulo FC şi Atletico Mineiro. Acum, el este comentator sportiv la posturile Globo şi SporTV.