Trauma pe care a resimțit-o un fotbalist brazilian după eliminarea naționalei sale de la Mondiale

Atacantul Richarlison (Tottenham) a resimţit eliminarea Braziliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2022 din Qatar ''mai rău decât atunci când pierzi un membru al familiei''.

Selecao a câştigat Grupa G la Mondial, a eliminat Coreea de Sud în optimi (4-1) şi părea că este de neoprit spre primul titlul mondial după 2002. În sferturi, Brazilia a capotat în faţa Croaţiei, fiind eliminată la loviturile de departajare.

''A fost o lovitură, nu ştiu. Cred că este mai rău decât atunci când pierzi un membru al familiei. A fost greu să-mi revin. Şi astăzi, când mă uit pe reţelele de socializare, mă simt trist. Dar trebuie să merg înainte. Sunt încă tânăr, cred că voi mai merge la una sau două Cupe Mondiale. Voi continua să muncesc mult şi lucrurile vor curge, iar golurile vor începe să vină, asta ştiu eu să fac pe teren'', a declarat Richarlison, autor a trei goluri la turneului final din Qatar, la ESPN.

Golul din foarfecă al brazilianului în meciul cu Serbia a fost nominalizat la premiul Puskas 2022, care este acordat de FIFA celei mai frumoase reuşite a anului.

''Obiectivul nostru era să fim campioni. Am marcat un gol frumos, dar cred că obiectivul, să spun, nu a fost golul meu. Am mers acolo să ridicăm trofeul. Dar sunt fericit că am marcat un gol grozav şi că am intrat în cursă pentru Premiul Puskas. Sunt fericit, pentru că mai multă lume a început să mă cunoască. Este foarte important în cariera mea'', a comentat Richarlison.