Rică Răducanu acuză că a fost dat afară de la CSM București pentru a fi angajată altă persoană în locul său. Ce a spus Nicușor Dan

Rică Răducanu a fost înlăturat de la CSM București.

Fostul mare portar al Rapidului și al naționalei sugerează ar fi fost dat afară pe nedrept și insinuează lucruri necurate la clubul Primăriei Capitalei.

Rică Răducanu deținea o poziție onorifică la CSM București și era remunerat cu suma 1800 lei lunar.

"Puțină lume știe, dar în urmă cu câteva luni am fost dat afară de la Clubul Sportiv Municipal București. Mi s-a spus doar că nu pot avea și pensie, și salariu. Am făcut un pas în spate, dar am cerut să vorbesc și cu directorul general, Gabi Szabo, încă, în acea perioadă de început de an, dar și cu primarul general. Cea dintâi mi-a sugerat să merg la Rapid, să cer un post, ceva, că doar la clubul feroviar am cunoscut gloria ca sportiv, nu?

Când am ajuns în fața lui Nicușor Dan, primarul a bâjbâit ceva explicații vizavi de cazul meu. Am plecat din biroul său cu senzația că habar nu avea de ce fusesem dat afară! Cel mai probabil cineva a avut nevoie să-și angajeze o rudă, un amic sau mai știu eu pe cine! Că toți avem tot felul de cunoștințe și de obligații!”, a spus Rică Răducanu pentru playsport.

Ajuns la 76 de ani, fostul mare portar a povestit drama prin care trece după ce a fost dat afară de la CSM București.

"Nu am o pensie mare, ceva în jur de 1.800 de lei. Poate s-o mai fi mărit puțin în ultimele luni, dar vă spun sincer că nu știu cu exactitate, fiindcă la noi în casă nevastă-mea încasează pensia când vine poștașul și tot ea face și plata gazelor, luminii și așa mai departe. Ea se ocupă de toate cele ale casei! Noi stăm la curte! Eu mă ocup doar de tratamentul ăsta care mi-a mai rămas ca să pot merge mai ușor. Când eram angajat la CSM, parcă mergeam altfel.

Plecam dimineața și veneam seara. Nevăstă-mea chiar făcea mișto de mine și-mi spunea că m-am obișnuit să vin acasă ca la hotel. Dar eu trăiam la club. Le vedeam la treabă, la antrenamente, și pe handbaliste, și pe voleibaliste, și pe băieți. Dacă mi-a intrat sportul în sânge, ce să fac?”, a mai spus el pentru playsport.