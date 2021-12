Rică Răducanu a avut parte de un an 2021 groaznic.

Fostul portar al naționalei a fost la un pas de moarte după ce s-a infectat cu Covid.

Totodata, Rică Răducanu era aproape să ia și foc în incendiul de la Matei Balș, acolo unde era internat în perioada când a avut noul coronavirus.

"Am trecut prin boală. Am fost în spital şi cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul am sărit de la etaj. Am sărit! N-am luat-o pe uşă! Eram la etajul 1, eram învăţat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare!

Cred că şi corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat şi a 3-a oară, mi-au zis şi acolo că am anticorpi. Înseamnă că am corpul bun! Îmi pare rău totuşi pentru lume. Vreau să fie ca înainte, să ne revedem, să ne pupăm. Stăm mereu cu masca aia… E urât", a spus Rică Răducanu pentru gsp.ro