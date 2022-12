Cum a ajuns Rică Răducanu să bea o bere la doi litri cu marele Pele: ”Ziceai că nu el!”

Rică Răducanu este unul dintre românii care au avut șansa de a juca împotriva lui Pele, și nu o dată, ci chiar de două ori.

Fostul rapidist a povestit un episod hazliu alături de fostul mare fotbalist brazilian. ”Eu am jucat de două ori împotriva lui, prima oară când l-am cunoscut pe Maracana, într-un amical, și în Mexic, când mi-a dat golul ăla. Le-am spus tuturor ziariștilor că l-am lăsat, mă, că e prieten cu mine. Toată lumea spunea că l-am lăsat pe Pele.

Ads

Când l-am cunoscut eu, am băut o bere acolo la Rio, nici nu ziceai că e Pele. Îți dădeai seama că avea oameni după el. Toată lumea îl știa. Cred că de aceea a venit să mă cunoască, că el a venit. Că era cu glumele, ca mine. A venit la hotel, m-am trezit cu poliția la Rio. A venit cineva și mi-a spus că vrea Pele să mă cunoască. Nu-mi venea să cred.

Am stat la o cerveza (n.r. – o bere). Aia are doi litri, e mare. Ce poți să vorbești. Mi-a spus să rămân acolo, că-s de-al lor. Am zis că plec eu în România, dar era departe, la capătul lumii. Eu sunt originar de aici. Puteam să rămân să joc”, a spus Rică Răducanu, pentru Antena Sport.

Pele a murit joi seara, la 82 de ani, într-un spital din Sao Paolo, după o suferință destul de grea.