Mărturia cumplită a unui român din Kazahstan: Magazine închise, produse de bază care lipsesc, conturi blocate. Aeroportul de pe Almaty a fost distrus EXCLUSIV

Imaginile cu revolta din Kazahstan din ultima săptămână au făcut înconjurul lumii. Magazinele au fost incendiate, sediile primăriei și ale administrațiilor publice au fost distruse de către manifestanți, la fel zeci de mașini ale poliției.

Demonstraţiile au început în urmă cu o săptămână ca reacţie a cetăţenilor la creşterea semnificativă a preţului la combustibil, şi s-au extins, transformându-se într-o revoltă mai amplă împotriva guvernului autoritar. 164 de oameni au murit şi peste 2.200 de persoane au fost rănite în timpul protestelor violente, iar peste 5.100 de persoane care au luat parte la revoltele din mai multe regiuni ale țării au fost reținute.

Ziare.com a reușit să ia legătură cu un român stabilit de mai bine de peste zece ani în Almaty, după câteva zile în care toate comunicațiile au fost blocate. Acesta ne-a povestit de la fața locului care e acum situația acolo.

Ads

”Panica și frica pe care am trăit-o în urma evenimentelor de aici este de nedescris, cruzimea, teroarea și vandalismul provocat de grupări extremiste au creat situații fără precedent”, a declarat A.B. pentru Ziare.com. Acesta ne-a rugat însă să nu-i dezvăluim identitatea și pentru a-l proteja pe el și familia lui, deoarece încă se află pe teritoriul Republicii Kazahstan, îi vom publica doar inițialele, A.B.

Spune că se teme pentru viața lui și, de îndată ce va putea, va fugi din Kazahstan pentru a se stabili cu familia în România.

”Multe știri sunt eronate, structurile oficiale triază scurgerile de informații”, ne atrage el atenția.

L-am întrebat întâi de toate dacă este bine. ”Fizic da, moral nu. Important e că suntem vii”, ne spune el.

”Astăzi (10 ianuarie, n.r.) în Kazahstan a fost anunțată oficial ziua națională de doliu. Avem probleme cu conexiunile telefonice și cele de internet, aeroportul de pe Almaty a fost distrus (sunt sistate cursele aeriene internaționale și locale). Conturile bancare blocate… Azi ne-au dat internet pe o perioadă de 2 ore. Magazinele sunt în mare parte închise, se refac după devastare și ravagii, cu produsele alimentare nu e chiar cine știe ce... Ba chiar aș spune că produsele de primă necesitate lipsesc, probabil livrările au fost întrerupte în această perioadă. În țară este anunțată stare de urgență, în Almaty sunt mai stricte regulile. Armata curăță grupurile mici de teroriști care s-au infiltrat în zonele limitrofe ale orașului, mulți dintre teroriști s-au deghizat în uniformele militarilor și ale polițiștilor executați și crează confuzii în rândul oamenilor pașnici. Nu au fost anunțate oficial niciunde numărul de victime în rândul civililor”, ne povestește A.B.

Ads

Atacurile cu focuri de arme se aud în fiecare zi și noapte, iar vandalii împărțeau armele cu muniție de mare calibru între ei, ne mai spune românul.

”Într-un final astăzi am reușit să avem internet pe o oră maxim două. Situația e critică, aș spune chiar alarmantă. Toată perioada aceasta, toate canalele de comunicare au fost blocate/sistate, nu am reușit să iau legătura cu nimeni din România. Au avut loc evenimente devastante, grave, urâte. Panica și frica pe care am trăit-o în urma evenimentelor de aici este de nedescris, cruzimea, teroarea și vandalismul provocat de grupări extremiste necunoscute în număr de 20.000 de teroriști (potrivit sursei citate de către președintele Kazahstanului Q.J.K Tokaev), au creat situații fără precedent. Cred ca imaginile pe care le-ați urmărit din țară și din presa internațională au vorbit de la sine”, mai spune A.B.

Revoltele au pornit de la creșterea prețurilor la combustibil, de la 50 de tenghe (moneda locală), litru de GPL a ajuns la 185 tenghe.

”Problema e de fapt gazul. Nu există un mecanism care corelează prețurile. Au ieșit de sub control antimonopolist corporațiile care au avut intenții speculative, bineînțeles în interesul personal, nu al populației. Prețul benzinei a crescut de la 0,30 euro/ litru de benzină la 0,50 euro/ litru. Și din câte pare nu se va opri aici”, ne spune A.B.

Ads

A.B. ne povestește că la începutul revoltelor, erau cozi interminabile la benzinării, și și atunci cardurile și conturile personale erau blocate, iar populația putea face cumpărături doar cu bani cash.

Almaty este cel mai mare oraş al ţării, cu 1,8 milioane locuitori, iar aici protestele s-au transformat în tulburări şi ciocniri care s-au soldat cu clădiri incendiate şi magazine devastate.

Preşedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a semnat un decret prin care a declarat 10 ianuarie zi de doliu naţional pentru victimele revoltelor recente din ţara central-asiatică.

Un total de 164 de oameni au murit şi peste 2.200 de persoane au fost rănite în timpul protestelor violente din ultima săptămână din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii kazah, citate de presa de stat, transmite duminică dpa.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că forţele ţării sale şi ale ţărilor aliate trimise în Kazahstan pentru a sprijini puterea kazahă, vizată - potrivit lui - de „terorismul internaţional” se vor retrage din această ţară din Asia Centrală de îndată ce îşi vor fi încheiat misiunea, avertizând, totodată, că această alianță militară din cadrul CSI, condusă de Rusia, nu va permite ca guvernele ţărilor membre să fie răsturnate de la putere prin „revoluţii colorate”, relatează Reuters.

„Odată ce contingentul îşi va fi îndeplinit funcţiile, el se va retrage de pe teritoriul Kazahstanului”, a indicat Putin în cadrul unei reuniuni în format de videoconferinţă cu şefii statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), care grupează Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.