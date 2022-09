Iranian stabilit de 30 de ani în România explică esența regimului cumplit din țara natală: ”Dacă mă întorc, mă arestează pe aeroport” VIDEO

Moartea unei tinere femei iraniene, ucisă în bătaie de Poliția Moralității pentru că nu avea o ținută vestimentară potrivită normelor islamice, a scos oamenii în stradă mai întâi în Teheran, capitala statului, pentru că ulterior mișcările de stradă să cuprindă întreaga țară.

Sunt deja 11 zile de proteste, la care participă în special adolescenți și tineri, care țin piept trupelor special antrenate să omoare oameni nevinovați, care nu se supun regimului islamic. Oamenii par că s-au săturat de regimul teocrat care impune pe de o parte legile sharia (islamice), conform cărora femeia este considerată ”jumătate de bărbat”, dar totodată anulează drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

Ads

În acest context, Ziare.com a vorbit cu Mehrzad Moghazehi (41 de ani), iranian stabilit în România de mai bine de 30 de ani, cunoscut românilor drept chef Mehrzad, după participarea sa de succes la emisiunea culinară MasterChef. Familia acestuia a ajuns în România în octombrie 1991, forțată de tulburările politice de la Teheran, traduse în lupte armate, bombardamente și focuri de armă pe străzi, când băiatul Mehrzad avea 10 ani. Au luat-o de la zero, învățând inclusiv limba română, la o școală specială pentru copiii iranieni deschisă în acele vremuri în București.

Chef Mehrzad ține legătura în permanență cu conaționali de-ai săi, fiind la curent cu tot ceea ce se petrece în aceste zile în Teheran și în restul Iranului.

Ziare.com: Cum aflați vești despre ceea ce se întâmplă în Iran, având în vedere că aproape toate canalele de comunicare au fost blocate?

Chef Mehrzad: Noi avem niște canale media prin intermediul cărora ținem legătura cu oameni care nu au o legătură cu politica. Sunt oameni care luptă pentru drepturile iranienilor și cei care au fac eforturi să arate ce se întâmplă în Iran. Acum internetul a fost întrerupt, nu mai au acces nici la WhatsApp. Mai nou s-a băgat restricție și nu poți să accesezi aplicația, trebuie să instalezi un VPN, să faci niște filtre, ca să poți să transmiți, au fost niște zile în care s-a comunicat foarte greu.

Ads

Ziare.com: Înțeleg că revolta s-a extins în aproape întreaga țară, iar protestele iau amploare. Sunt tot mai mulți oameni pe străzi.

Chef Mehrzad: Sunt revolte în aproape toate orașele din Iran, este una dintre cele mai puternice revolte din Iran de până acum, pentru că lumea s-a săturat. Revoltă este nu doar în orașele importante, se întâmplă și în orașele mici. Totul din cauza nemulțumirilor față de guvernul acesta care există de 43 de ani la putere care a adus numai rău.

Ziare.com: Cum trăiesc oamenii acolo? Înțeleg că femeile au o viață extrem de dificilă. O tânără a fost omorâtă din cauza unei șuvițe de păr rebele care i-a ieșit de sub batic.

Chef Mehrzad: Asta se întâmplă în Iran de 43 de ani. Islamiștii au venit la putere și au făcut promisiuni că nu o să fie obligatoriu nimic, fiecare face ce vrea, dar după câteva luni au obligat femeile să poarte batic, să-și acopere capul cu chador și tot de atunci s-a schimbat constituția, s-au introdus legile Sharia (islamice) și din acel moment femeile au fost considerate având valoarea cât jumătate din bărbat.

Ads

Ziare.com: Ce drepturi le-au fost anulate femeilor, mai precis, odată cu venirea la putere a regimului islamic?

Chef Mehrzad: De exemplu, dacă eu vreau să mă căsătoresc și am nevoie de doi martori la căsătorie, dacă am doi bărbați martori, e ok, dacă am un bărbat și o femeie martori nu e bine, trebuie să am un bărbat și două femei ca martori. E un exemplu. Sau dacă moare cineva și are o soră sau o fată, la ea ajunge doar un sfert din moștenire. Nu e ca în România unde moștenirea se împarte în mod egal între un bărbat și o femeie. În Iran sunt toate drepturile acestea încălcate. O femeie nu poate călători într-o țară străină fără soțul ei sau fără acordul lui, nu se poate căsători fără acordul tatălui.

Ziare.com: Femeile pot merge la serviciu sau la școală?

Chef Mehrzad: Nu pot merge la serviciu fără acordul soțului sau al tatălui. Dacă nu este de acord tatăl fetei nu poate merge nici la școală, din păcate. Acum s-au mai schimbat lucrurile, pentru că suntem în secolul XXI, revoluția iraniană a avut loc acum 43 de ani. În primele două decenii, multe dintre femei au făcut 4,5 clase, doar să știe să scrie și să citească, iar apoi tatăl lor nu le-au mai lăsat să învețe.

Ads

Femeile au dreptul la un singur soț, iar bărbații au dreptul la patru neveste, ceea ce mie personal ca bărbat mi se pare o aberație. Am întrebat la un moment dat pe profesorul meu de religie din școala iraniană din București, cum vine asta, de ce o femeie nu poate avea decât un bărbat și un bărbat poate avea patru femei. Și mi-a zis că astea sunt lucruri pe care le-au creat oameni care au avut putere. Cine are puterea, creează legi, face ce vrea. Ei se ascund dupa Coran și după niște interpretări de acum 1.400 ani de pe timpul profetului Mohammad al musulmanilor.

Ziare.com: Există reguli speciale de comportament pe care femeile trebuie să le respecte inclusiv pe stradă, în spațiile publice? Ce trebuie să facă o femeie dacă iese la cumpărături, de exemplu.

Imagini de la protestele care au cuprins zilele acestea întreg Iranul

Chef Mehrzad: Trebuie să înțelegeți că este foarte important unde trăiești în Iran. Ca în orice țară, dacă ai bani, trăiești bine. Pe cei care au o situație bună nu îi afectează situația aceasta legată de drepturile femeilor, pentru că se duc în călătorii în țări străine, de patru-cinci ori pe an, au vile, case cu piscină, viață foarte bună la mare, la munte, în marile orașe, ei nu prea sunt afectați, dar sunt zone în care există poliția aceasta a moravurilor și sunt perioade în care se întâmplă să intervină.

Ads

Înainte de alegeri întotdeauna îi lasă liberi pe oameni, nu se iau de nimeni, nu fac nimic. Dar sunt momente când vreunul dintre conducătorii religioși se trezește să facă pe interesantul și se dă drumul la razii în timpul cărora pur și simplu poliția moravurilor merge pe stradă și se ia de lume. Vor să bage spaima în oameni.

Ei fac absolut orice vor de 43 de ani doar ca să îndepărteze oamenii, să nu existe manifestări sau grupuri mari de oameni. Au anulat meciul de fotbal, ca să nu iasă lumea. Cu siguranță, dacă echipa națională a Iranului câștiga, lumea ieșea pe străzi și asta era era un risc pentru guvern, era o scânteie care putea să ia foc și să pornească o revoluție contra lor și tot timpul au controlat asta. Au anulat meciuri de fotbal, au manipulat și sportul, femeile nu au voie pe stadion. În autobuze femeile stau în față.

În metrou sunt vagoane separate pentru femei, vagoane separate pentru bărbați. Dacă sunt soț și soție pot merge în vagoanele de bărbați, dar un bărbat nu poate să meargă unde stau femeile. Lucrurile acestea se întâmplă, iar nouă, iranienilor, ni se par exagerate, forțate și nu le mai vrem.

Ofițer iranian filmat trăgând în manifestanții anti-regim

Ziare.com: Ce învață copiii la școlile din Iran? Sunt îndoctrinați sau au libertate să studieze ce vor?

Chef Mehrzad: Trebuie să înțelegeți că noi nu suntem un popor înapoiat. Noi suntem un popor cu o cultură de mii de ani. Primele civilizații omenești au fost atestate arheologic în Mesopotamia, pe teritoriul Persiei. Drepturile Omului și Dreptul Animalelor au fost scrise de regele Kourosh cel Mare acum 2.500 de ani. În momentul de față, la Geneva, Drepturile Omului sunt preluate din ce a scris regele Iranului.

Sunt și oameni moderni în Iran, oameni deschiși la minte, pentru că așa am fost și înainte de revoluție, doar că a existat întotdeauna fundamentalismul religios care ne-a tras înapoi. Și de când s-a instaurat regimul islamic în Iran, în 1979, ne-au dus cu 1.400 de ani înapoi și au fost manipulați toți. Copiii care au crescut în regimul acesta, mai ales. La școală ne-au învățat să ridicăm pumnii și să cerem moartea.

Eu am făcut școala până în clasa a V-a în Iran și-mi aduc aminte că dimineața trebuia să stăm să recităm din Coran și să strigăm slava ayatollahului, ridicam pumii, ceream moarte Israelului, moartea americanilor. Am fost manipulați toți, copiii așa au crescut. Doar că atunci când crești vezi altfel lucrurile, vezi că nu e totul ok așa cum ți s-a spus în școală.

Ziare.com: Familia ta cum a reușit să scape din Iran?

Chef Mehrzad: Noi nu am fugit. Noi am avut o viață foarte bună în Iran. Tatăl meu a fost un om care a avut afaceri. Motivul principal pentru care am plecat din Iran a fost în principal lipsa de libertate și, în al doilea rând, tata ne-a luat de acolo pentru că nu voia să trăim într-o țară plină de droguri.

Pentru că, atâta timp cât a fost regele la putere, până în 1979, era totul sub control. Exista casă de rendez-vous, cine voia să meargă acolo, mergea, cine voia să se drogheze mergea în cartierele special amenajate, păzite, unde mergea omul să se drogheze cu ce voia el acolo. Adică ascuns de ochii lumii.

Cine dorea să bea, să danseze, să se distreze, se ducea la cabaret, la ball room, cine era religios se ducea la moschee. Fiecare făcea ce dorea. Doar că după instaurarea regimului islamic s-au închis toate acestea. S-au închis casele de rendez-vous, barurile, cluburile, cabareturile și atunci toate acestea s-au adus în casă. Băieții care aveau nevoie de prostituate nu mai aveau unde să meargă, așa că trebuia să le aducă în casă, cine se droga se droga în casă, cine se îmbăta se îmbăta în casă, de față cu copiii sau frații și surorile mai mici.

Prin asta au distrus o cultură, niște principii, și ne-au dus într-un mediu în care toate acestea au devenit normalitate. Regimul islamic nu numai că a luat drepturile femeilor, ci a făcut în așa fel încât le-a și înjosit. Asta s-a dorit.

Ziare.com: În timpul revoltelor există foarte multă manipulare, iar societatea este polarizată. Cum se întâmplă acum în Iran? Toată lumea vrea schimbarea regimului islamic sau liderii religioși au încă adepți?

Chef Mehrzad: Cred că maxim 20% dintre iranieni sunt ca niște căpușe care sug din avuția poporului. Sunt oamenii celor care au ajuns la putere. Cei de la putere sunt niște islamiști arabi, care nu au niciun pic de compasiune pentru poporul iranian. Ei nu sunt iranieni, sunt irakieni. Majoritatea celor din guvernul iranian sunt arabi. Noi, iranienii, suntem perși, niciodată nu am avut o relație bună cu arabii.

Aceștia 20% au interese să țină cu regimul actual pentru că au avantaje, în rest, 80% din popor sunt oameni care vor democrație, vor libertate, nu vor legile islamice, nu vor voal. Ei s-au săturat, nu mai au ce pierde. Revoluția aceasta este a tinerilor și a adolescenților.

Sunt fete de 16, 18 ani care stau în fața unor bărbați înalți de doi metri de la trupele speciale, mascați, cu pistolul mitralieră în mână, și sunt bătute. Sunt tineri, adolescenți, copii care au ieșit în stradă. Nu mai au ce pierde. Sunt oameni care au două-trei joburi și tot nu se ajung, mor de foame deși muncesc de dimineața până seara, șapte zile din șapte.

Eu, când am fost în Iran acum patru ani, am plâns pe străzi, am plâns în metrou din cauza a ceea ce se întâmplă. Vedeam copii care, din cauza sărăciei, vindeau chestii în metrou în loc să fie la școală sau să se joace și să își trăiască copilăria. Am văzut bătrâni care abia mergeau și vindeau apă sau șervețele pentru supraviețuire.

Revoltele curente din Iran sunt caracterizate prin violențe extreme și zeci de oameni uciși de trupele de represiune

Ziare.com: Cât este salariul mediu în Iran?

Chef Mehrzad: Eu am fost în Iran acum patru ani să deschid un restaurant, să ofer consultanță. A venit cineva să se angajeze la noi ca spălător de vase. Era profesor universitar, om cu două facultăți, vorbitor de limba engleză, făcea traduceri. Venise să se angajeze la noi ca spălător de vase pentru că nu avea unde să se angajeze în altă parte, toate posturile fiind ocupate pe nepotisme, iar el nu avea cum să predea la facultate.

Acum patru ani, omul acesta s-a angajat pe 150 de dolari pe lună, salariu. Mie mi-era rușine să-i zic să se uite la toalete să vadă dacă e curățenie sau să-i dau o farfurie să o spele, îi vorbeam cu "domnule". În momentul de față, în Iran, salariul minim este undeva între 200 și 300 de dolari. Ca să poți să trăiești trebuie să muncești în trei locuri și tu și ceilalți din familie.

Ziare.com: Dacă tu te-ai întoarce în Iran acum, ai avea probleme acolo tocmai pentru că ai plecat și ai rămas într-o țară europeană?

Chef Mehrzad: În mod normal, nu. Oamenii care pleacă și se întorc, dacă nu sunt implicați în vreo grupare contra regimului sau nu fac nimic politic, nu au probleme. În cazul meu e diferit. Pentru că, înainte de pandemie, au fost niște revolte din cauza majorării prețului la combustibil. Și atunci lumea a protestat. Au fost aduse trupe speciale din Liban, Siria, Yemen și au omorât oamenii care au ieșit pe străzi. Pur și simplu 3-4.000 de oameni au dispărut fără urmă, au murit, i-au arestat, nu s-a știut nimic de ei.

Eu atunci am fost foarte revoltat. Am scris pe Facebook oful meu. Eu nu sunt politic, nu țin cu nicio grupare, dar am scris ce am crezut eu atunci. Eu cred că acum, dacă mă duc în Iran, mă arestează la aeroport. Dacă nu era așa, acum eram în Iran la revolte. Știu că plecarea mea acolo nu are niciun rost. Știu că o să fiu bătut, arestat, băgat în pușcărie, așa că fac ce pot de aici. Vreau să fiu vocea poporului și să fiu alături de ei.

Ziare.com: Plecarea din Iran se poate face cu ușurință? Ești lăsat să pleci oricând, oricum?

Chef Mehrzad: Înainte de revoluția din 1979, iranienii aveau un pașaport cu care puteau călători în 79 de țări fără viză. Luai bilet de avion și plecai în Canada, America, toată Europa, acum nu mai poți călători fără viză în nicio țară, inclusiv în țările vecine, adică Afganistan, Irak, Turcia. Este foarte greu pentru un iranian să plece de acolo, să iasă din țară. Cel mult poate să plece în Turcia, toți iranienii acolo se duc în vacanță, pentru că acolo li se dau vize.

Imagini cu oameni care răstoarnă mașini de poliție pe o stradă din Iran

Ziare.com: Și atunci cum reușiți să plecați din Iran?

Chef Mehrzad: Există doar varianta să obțină viza de studii, ca să poată pleca. Este cea mai ușoară variantă, dar cea mai costisitoare. Dacă vrea să vină în România să studieze, trebuie să plătească o taxă care este între 2.500 de euro și 8.000 de euro pe an. Sau obține un aviz de muncă, dar pentru asta trebuie ca o firmă din România să-l angajeze, să-i facă documentele care durează foarte mult, câteva luni. Sau mai este varianta cu viza turistică valabilă trei luni, dar rămân aici și cer azil politic.

Toată lumea vrea să fugă de acolo. Așa cum românii vor să plece din România pentru că nu sunt condiții bune pentru toți, așa se întâmplă și în Iran. Cred că 5 milioane de oameni au plecat de rău ce le este. Eu personal nu aș mai putea trăi în Iran, n-aș mai putea să fac doar ceea ce mi se spune, la ora X să fiu la moschee, ca să pot lucra undeva trebuie să fac parte din comitetul ayatollahului religios. Exact cum era în România înainte. Dacă voiai să faci ceva, trebuia să fii înscris în PCR.

Ziare.com: Crezi că revoluția aceasta de acum va duce undeva sau revoluționarii vor fi reduși la tăcere așa cum s-a întâmplat până acum?

Chef Mehrzad: Speranța tuturor este ca revoluția aceasta să aibă succes. Avem nevoie de sprijin internațional, însă. Acesta este și motivul pentru care noi vom merge vineri, 30 septembrie, în fața ambasadei Iranului de la București. Pe noi nu ne interesează să ne audă cei din ambasadă, pentru că ei știu că noi nu-i vrem, nu vrem republică islamică, nu vrem să fim conduși de ei. Noi vrem să ni se audă vocea în Europa, în America, vrem ca oamenii să afle ce se întâmplă în Iran. Nu e normal ce fac poliția moravurilor, garda islamică, pentru că noi avem mai multe poliții. Pur și simplu oamenii protestează pentru drepturile lor, pentru o viață liberă. Sperăm cu toții că revoluția asta va avea succes. Va fi succesul tinerilor, al adolescenților.

Ziare.com: Există semnale că revolta va deveni o revoluție care va duce la schimbarea regimului?

Chef Mehrzad: Dacă poporul se unește, putem să scăpăm de ei, dar ei sunt ca niște căpușe. Se vehiculează în momentul de față niște informații, niște documente care au ajuns virale cum că oameni din conducere solicită de la banca națională a Iranului transferul a milioane de dolari. Se aude că au început să-și facă griji, și-au dat seama că de data aceasta ar putea să fie fatal pentru ei. Oricum ei o să omoare în continuare, nu vor pleca așa ușor. Ei nu au loc în lumea asta. Cine o să-i primească pe ei? Trebuie să fie judecați, toți, toți. Poate să-i primească un alt dictator, un alt criminal. În Iran, dacă se schimbă regimul, nu mai au ce căuta.

Ziare.com: Armata religioasă, poliția aceasta a moravurilor, este de partea lor? Sunt șanse să susțină revoluționarii în final?

Chef Mehrzad: Armata religioasă nu cred, dar armata clasică, da. Exact după revoluția iraniană ei au creat armata aceasta religioasă și poliția moravurilor ca să poată să controleze și au luat forța armatei clasice. Se vehiculează că armata a fost chemată pe străzi, iar comandanții au refuzat să se bage în jocul acesta.

Ziare.com: Ție de ce ți-e frică cel mai mult acum, legat evident de ceea ce se întâmplă în țara ta natală?

Chef Mehrzad: Am teama aceasta ca poporul iranian să nu mai poată să facă față, așa cum a fost și la alte revolte. Astăzi (n.r. - 29 septembrie) este a unsprezecea zi, oamenii ies pe străzi, mor zi de zi. Problema este că au dat ordine ca spitalele să nu mai primească răniți din rândul protestatarilor. Sunt filmări în care se vede că spitalele și clinicile au închis ușile și oamenii mor, sângerează, în fața spitalelor fără să fie salvați.

Imaginile video ne-au fost puse la dispoziție de Mehrzad Moghazehi

Un tânăr rănit sângerează în fața unui spital, fără ca personalul medical să-l ajute