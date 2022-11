Revolta chinezilor, fără precedent după 1989. Oamenii ies în stradă în toată țara și strigă ”Jos comunismul!” VIDEO

Protestele din China, declanșate de politica ”zero Covid” a guvernului, iau amploare.

De mai multe zile, manifestanții furioși ies pe străzi pentru a denunța decizia privind carantina strictă, în urma creșterii cazurilor Covid. Autoritățile chineze au impus politica ”zero Covid” în urmă cu aproape trei ani.

Protestatarii se opun măsurilor restrictive, cer demisia președintelui Xi Jinping și critică deciziile Partidului Comunist.

11/27/2022 Widespread protests across China against CCP’s tyrannical Covid lockdowns win supports from around the world pic.twitter.com/kTaS3TxzbK— 🔥郭叔最帅🔥⭐️⭐️⭐️日本银河系农场 (@ax111006) November 28, 2022