Țările de pe mapamond care au intrat deja în 2023. Focuri spectaculoase de artificii VIDEO

Metropola australiană Sydney a întâmpinat deja anul 2023 cu un uriaş foc de artificii în portul oraşului, elementul central fiind un curcubeu de lumină revărsat ca o cascadă de pe podul Harbour Bridge, în condiţiile în care oraşul se pregăteşte să găzduiască, în februarie, festivalul World Pride, relatează dpa.

Circa 9.000 de focuri de artificii au fost trase în cursul sărbătorii, costul acestora fiind de circa 39 de milioane de dolari, au informat organizatorii.

Show-ul din Australia a venit după cel din insulele Samoa şi Kiribati din Pacificul de Sud, primele care i-au spus bun-venit noului an, la sărbătoare participând şi turişti, pentru prima dată după doi ani pandemici.

Atât Kiribati, cât şi Samoa şi-au închis graniţele pentru vizitatori în martie 2020 din cauza coronavirusului, pentru a le redeschide în august a.c., respectiv septembrie.

Totuşi, primul mare centru internaţional care a întâmpinat anul 2023 a fost Auckland, din Noua Zeelandă, unde au fost organizate focuri de artificii şi un show cu lasere, anul trecut spectacolul, centrat pe clădirea emblematică Sky Tower, fiind anulat din cauza crizei Covid.

Samoa americană, la doar 220 km est de Samoa, dar situată de cealaltă parte a Liniei internaţionalei a datei, va fi ultima care întâmpină 2023, duminică la ora 11.00 GMT.

