Bogdan Aurescu a vorbit miercuri, 30 noiembrie, despre importanța reuniunii miniștrilor de externe din statele NATO, care a avut loc la București, în perioada 29-30 noiembrie.

De la București a plecat un mesaj de unitate și solidaritate neclintită din partea comunității euro-atlantice, care s-a angajat să sprijine Ucraina cât va fi nevoie.

Într-un interviu acordat TVR, șeful diplomației a subliniat că reuniunea a fost una a premierelor.

”Au fost mai multe premiere la această reuniune, care, cred eu, este cea mai importantă reuniune pe care România a găzduit-o de multă vreme. În primul rând, este prima reuniune la nivel de miniștri de externe aliați pe care noi o găzduim de când am intrat în NATO. Este prima reuniune importantă pe care o găzduim după summitul NATO din 2008 de la București. Este prima reuniune la care au participat și statele care urmează să adere la Alianță - Finlanda și Suedia. Este prima reuniune la care a participat un ministru de Externe din Republica Moldova. Și, tot în contextul acestei reuniuni, am avut și prima reuniune G7 pe care a găzduit-o România și prima reuniune G7 la care a participat România”, a declarat ministrul de Externe.

Bogdan Aurescu a vorbit și despre importanța faptului că această reuniune a avut loc la București.

”Reprezintă, pe de o parte, o recunoaștere a rolului și importanței pe care România o are deja în Alianța Nord Atlantică - noi ne-am consolidat un rol și un profil foarte clar, foarte important în cadrul NATO de-a lungul timpului. Așa cum spunea președintele României în intervenția din deschiderea Ministerialei, România este un aliat de încredere, un aliat pe care te poți baza, care a participat la toate misiunile și operațiile importante al NATO de-a lungul timpului și care astfel are un profil, un rol foarte important în cadrul aliat. În al doilea rând este o recunoaștere a importanței strategice a Mării Negre, pentru că această reuniune are loc pe flancul estic, în sudul flancului estic, la Marea Neagră, unde se află România, Marea Neagră fiind zonă de conflict. În egală măsură, această recunoaștere vine ca o reconfirmare a ceea ce am reușit să introducem prin demersurile făcute înaintea summitul de la Madrid, în Conceptul Strategic și anume că Marea Neagră este o zonă de importanță strategică pentru securitatea euro-atlantică”, a mai spus el.

Șeful diplomației române a subliniat importanța faptului că România este foarte aproape de Ucraina și a vorbit despre ajutorul pe care aliații l-au stabilit pentru această țară.

”În egală măsură este un gest de solidaritate pentru Ucraina. Pentru că România, locul unde s-a desfășurat această reuniune foarte importantă este, în același timp foarte aproape de frontiera cu Ucraina care se află în război cu Federația Rusă și care încearcă să reziste acestei agresiuni și rezistă cu succes, grație și efortului pe care aliații și Alianța Nord Atlantică l-au făcut, îl fac și îl vor face în continuare. Este și motivul pentru care în cadrul reuniunii, un loc important l-a avut discuția despre cum să ajutăm mai bine Ucraina, o discuție pe care am avut-o atât în format aliat, în prima sesiune, cât și în a doua sesiune, la care a participat și ministrul de Externe ucrainean, pentru a ne relata despre ultimele evaluări ale autorităților de la Kiev cu privire la situația de război din Ucraina și în același timp pentru a pune pe masa aliată necesitățile din acest moment ale Ucrainei care în cea mai mare parte se concentrează, așa cum ați văzut din declarațiile ministrului Kuleba, nu doar în ceea ce privește livrarea de armament și muniție performante, dar și în cee ce privește repararea infrastructurii critice care a fost afectată de bombardamentele Federației Ruse.”