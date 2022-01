Cu ce poți combina avocado. Descoperirile lui Jamie Oliver: "Cu cât mai ciudat, cu atât mai bine"

Celebrul bucătar Jamie Oliver, autor al unor cărți de rețete care s-au bucurat de mare succes, și-a provocat admiratorii să scrie despre cele mai neobișnuite combinații în care consumă avocado, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook.

Postarea bucătarului a adunat zeci de mii de comentarii.

Cu ce poți combina avocado

Avocado + brânză feta + rodie + nuci + dressing (ulei de măsline, fulgi de ardei iute, lămâie)

Avocado, legume, bacon și ouă pe pâine prăjită.

Avocado și cremă de brânză pe pâine prăjită cu puțină sare. Uimitor!

Avocado, somon afumat, afine și suc de lămâie. Fără cuvinte!

Avocado, bacon, ouă poșate și rucola

Avocado și brânză cu mucegai.

Avocado, roșii uscate și pesto pe o pâine integrală.

Avocado, pâine prăjită, omletă și somon afumat.

Avocado, somon afumat și ouă poșate pe croissant dulce.

Supă cremă crudă de avocado și spanac, cu suc de lămâie, un praf de busuioc și semințe de cânepă.

Salată de avocado și vinete, un combo descoperit la întâmplare.

Bacon, salată verde, avocado și roșii.

Avocado și somon afumat este o combinație atât de grozavă.

Piure de avocado, zahăr și lapte = shake de avocado

Avocado, bacon cu niște chilli.

Avocado cu hummus pe pâine prăjită.

Avocado, spanac, ananas, apă de nucă de cocos, ca smoothie

Deserturi cu avocado

Avocado, amestecat cu unt de arahide crocant și întins pe pâine prăjită.

Avocado, lime și zahăr. Combinația perfectă de dulce

Avocado, miere cu scorțișoară

Avocado, cacao și sirop de arțar sau miere, amestecate într-o cremă netedă.

Mousse de ciocolată și avocado

Înghețată de avocado

Românii au prins gustul acestui fruct originar din Mexic. România importă de 30 de ori mai mult avocado decât în urmă cu zece ani, potrivit datelor Eurostat.

Beneficiile consumului de avocado

Grăsimile mononesaturate împreună cu acidul oleic, fac din avocado un aliat al sistemului cardiovascular sănătos.

Consumul de avocado scade colesterolul, reglează tensiunea arterială, reduce riscul de infarct și de accident vascular cerebral, fluidizează sângele și împiedică formarea cheagurilor de sânge.

Avocado are beneficii și pentru sistemul nervos, îmbunătățind atenția și memoria.

Ne ajută să luptăm împotriva stresului, iar acidul folic pe care îl conține este esențial pentru dezvoltarea optimă a celulelor și a țesuturilor din creier.

Numărul mare de vitamine și minerale susține un sistem imunitar sănătos și puternic.

Ajută la o recuperare mai rapidă în perioadele de convalescență și este recomandat și copiilor, fiind extrem de hrănitor și ușor de digerat.

Are și efecte antibacteriene, anticancerigene, contribuie la sănătatea oaselor, ochilor, dinților și pielii.

Poate diminua simptomele neplăcute ale afecțiunilor digestive și reglează tranzitul intestinal.

Vitamina E și alte substanțe din compoziția lui stimulează producția naturală de colagen și hidratează pielea în profunzime, cu uleiuri și grăsimi de calitate.

Cum alegi avocado

Pentru a fi gustos și ușor de preparat, avocado trebuie să fie foarte bine copt.

Fie îl cumperi deja copt, fie îl mai lași câteva zile până se coace.

Când este perfect pentru consum, avocado are o textura moale – apasă ușor cu degetele coajă de avocado și dacă simți că are o consistentă ușor moale, este copt.

Soiuri de avocado

Avocado Hass

Coaja își schimbă culoarea pe măsură ce fructul se coace. Inițial, coajă unui avocado Hass este verde, dar nuanța se închide treptat, iar când fructul este copt bine va avea culoarea negru-violet.

Acest tip de avocado are dimensiuni medii, sâmburele are formă de ou și este tot de dimensiuni medii, iar pulpa fructului copt este cremoasă și are un ușor gust de nuci.

Odată ce coaja s-a închis complet la culoare, pentru a testa dacă fructul este copt, se apasă ușor cu degetul pe coaja acestuia, iar dacă se constată că duritatea a scăzut și că pulpa este mai moale, atunci acel avocado este numai bun pentru consum.

Avocado Reed

Cele mai mari fructe de avocado aparțin soiului Reed și cântăresc în medie peste 400 de grame.

Atât fructul, cât și sâmburele au formă aproape sferică.

Coaja este verde și prezintă punctulețe proeminente, aceasta nu își schimbă culoarea, este groasă și se curăță ușor. Pulpa de avocado Reed este foarte gustoasă și cremoasă, iar pentru a verifica dacă e coaptă se aplică presiune ușoară pe coajă.

Avocado Pinkerton

Un avocado din soiul Pinkerton este ușor de recunoscut după forma foarte alungită și după coaja verde închis, cu mici proeminențe.

În interior se găsește un sâmbure de mici dimensiuni. Gustul este asemănător cu cel de avocado Hass, dar coaja nu își schimbă culoarea în timp, această având o grosime moderată și curățându-se cu ușurință.

Avocado Fuerte

Fructele de avocado Fuerte au formă de pară, iar spre deosebire de un avocado Hass, acesta este mai mare și are coaja mult mai fină, cu puține rugozități, păstrându-și culoarea verde.

La interior se află un sâmbure cu formă ovală, foarte ascuțit.

Coaja se curăță ușor, pulpa este cremoasă și pentru a descoperi dacă fructul e copt se apasă ușor cu degetul pe coajă.

Avocado Bacon

Acest soi de avocado poate fi recunoscut ușor după nuanța verde deschis și textura fină pe care o are coaja. Fructul are dimensiuni medii, iar sâmburele este oval-ascuțit și are dimensiuni medii spre mari.

Coaja se închide foarte puțin la culoare, pe măsură ce fructul se coace, aceasta fiind foarte subțire, pulpa se scoate cel mai ușor folosind o lingură.

Avocado Ettinger

Foarte potrivit pentru smoothie-uri sau alte rețete preparate la blender, acest avocado are pulpa foarte cremoasă. Soiul Ettinger se distinge atât prin forma de pară, cât și prin coaja fină și lucioasă, de un verde crud.

Sâmburele are dimensiuni medii spre mari, iar pulpa capătă nuanțe gălbui pe măsură ce fructul se coace.