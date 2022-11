Ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova cade în mâinile rușilor, în urma șantajului energetic. ”Problema este a întregului Occident și NATO”

Penele de curent din Republica Moldova înregistrate în ultimele zile, dar și tensiunile politice interne ar trebui să fie semnale de alarmă pentru tot Occidentul în ceea ce privește continuarea agresiunii ruse în interiorul Europei.

Deși România chiar ajută cu energie electrică Republica Moldova, singură, țara noastră nu va putea rezolva întreaga problemă energetică a acestei țări.

Cristian Diaconescu, profesor de Drept internațional, fost ministru de Externe și expertul în Politică externă Cristian Pîrvulescu, au explicat pentru Ziare.com cât de complicată este situația din Republica Moldova și care este de fapt strategia lui Putin în toată această conjunctură.

Cristian Diaconescu: ”Situația din Republica Moldova este identică cu cea din Ucraina”

Fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu, este de părere că problema energetică a Republicii Moldova nu mai este doar a ei și a României, ci una a întregii Europe. Pentru că acest lucru ține de fapt de securitatea la frontierele UE și NATO.

”După părerea mea, sprijinul Republicii Moldova din perspectiva furnizării energiei pe parcursul iernii este o problemă europeană, euro-atlantică, de natură strategică. Trebuie să fie cât se poate de clar: Republica Moldova este supusă unei agresiuni atât prin instrumentalizarea militară a chestiunilor legate de energie cât și prin războiul hibrid. Din acest punct de vedere, situația din Republica Moldova este identică cu cea din Ucraina.

Ambele state sunt în proces de aderare la UE. Deci dacă Uniunea Europeană și NATO sunt serioase în a gestiona problemele de securitate la frontieră, atunci Republica Moldova trebuie să fie în centrul preocupărilor și al deciziilor europene privind sprijinul astfel încât să treacă iarna.

Nu poate fi lăsată doar România ca fiind singurul furnizor semnificativ de energie electrică în Republica Moldova mai ales că rețeaua trece prin Ucraina, iar apoi grid-ul de redistribuire a energiei electrice este în Transnistria”, a spus Cristian Diaconescu.

Conform expertului în afaceri externe, ar fi nevoie de o mobilizarea rapidă a UE pentru că Federația Rusă este capabilă să schimbe situația strategică la granița cu România, deci cu Europa, dacă va îndepărta conducerea pro-occidentală a Republicii Moldova.

”Situația este cât se poate de complicată din această perspectivă și sper, inclusiv la discuția nu numai a miniștrilor energiei ci și în cadrul Summit-ului miniștrilor de Interne de la București să discute problema Republicii Moldova. Pentru că dacă, fără a interveni militar direct, Federația Rusă, cu pârghiile pe care le are acum în Europa, generează o implozie și implicit înlăturarea guvernului pro-european de la Chișinău și a conducerii statului, în acel moment se schimbă cu totul peisajul strategic privind situația de la frontieră și numai a României.

După părerea mea și România ar trebui să facă mult mai mult în a genera un efort colectiv mai ales în zona europeană privind sprijinirea Republicii Moldova să treacă această iarnă”, a mai precizat Cristian Diaconescu.

Dacă Republica Moldova ar fi destabilizată politic, ne-am trezi cu rușii la graniță

Specialistul în politică externă a mai arătat că dacă se va întâmpla acest lucru, atât noi cât și NATO am avea ruși la graniță.

”Chiar pe Brațul Chilia. Mai mult decât atât este posibil ca săptămâna viitoare Gazpromul să oprească de tot livrarea către Republica Moldova ceea ce ar presupune ca această țară să cumpere gaz de pe piața liberă cu prețul de trei ori mai mare decât cel pe care îl plătește în acest moment.

Ori o astfel de situație este insuportabilă, iar colapsul economic ar fi folosit imediat ca argument de către forțele pro-ruse din Republica Moldova pentru a răsturna guvernul de la Chișinău.

Ar fi într-adevăr o problemă majoră nu numai pentru Republica Moldova sau România ci pentru întreg spațiu Euro-Atlantic”, a mai spus profesorul de drept internațional.

Cum ar putea Occidentul să prevină rusificarea Republicii Moldova?

”În primul rând trebuie să conștientizeze acest pericol. Discutăm de voință politică și, ulterior, consecvent, de decizii de natură economică. Trebuie să fim conștienți că Republica Moldova, dacă își schimbă orientarea pro-europeană, ia automat orientarea pro-rusă. Din acest moment sunt deschise toate oportunitățile pentru Moscova de a se afla foarte aproape de frontiera NATO. Va fi mult mai în vecinătatea NATO decât se află în partea de nord.

Nu mai vorbim de faptul că ar ocupa practic întregul bazin al Mării Negre. Gurile Dunării, pe care Federația Rusă niciodată nu l-a privit ca fiind un deziderat politico-strategic.

Este o chestiune de iminență a unei schimbări de paradigmă, de securitate în regiunea Mării Negre care nu poate trece neobservată de partenerii noștri. Altfel, după părerea mea, dezvoltarea din jurul Mării Negre ar fi una dintre cele mai periculoase în această situație de criză în care ne aflăm”, a mai spus Cristian Diaconescu

Cristian Pîrvulescu: ”Șantajul este împotriva Europei”

Politologul Cristian Pîrvulescu a subliniat la rândul său cât de important este ca Occidentul să conștientizeze ce înseamnă de fapt această criză energetică a Republicii Moldova.

Ce s-ar putea întâmpla dacă Republica Moldova ar pica Energetic?

”De fapt este ceea ce urmărește regimul Putin și nici măcar nu este o surpriză. Acest șantaj energetic față de Moldova nu este numai împotriva acestei țări. Aceasta este cea mai expusă, însă șantajul este împotriva Europei, a tuturor celor care nu sunt pe aceeași linie cu Rusia, în ceea ce privește războiul cu Ucraina”, a spus profesorul de științe politice.

De ce Putin continuă să bombardeze civili în condițiile în care a pierdut războiul?

”Nu știe că a pierdut războiul, nu crede că a pierdut războiul. Iarna face parte din calculul său, speră ca această iarnă să îngenuncheze și opinia publică occidentală și opinia publică ucraineană și să obțină condiții foarte bune.

Ca urmare, Vladimir Putin nu va irosi niciun efort, nicio muniție pe toată această perioadă, inclusiv nu va cantona unitățile militare ci va încerca să folosească iarna pentru a forța Ucraina să încheie pace. Pentru că dacă Ucraina va rezista până în primăvară, Putin mai are puține șanse să reziste. Va fi foarte greu să mai susțină ceva. Dacă se iese bine din această criză, atunci Vladimir Putin va fi puternic destabilizat”, a spus Cristian Pîrvulescu.

”Republica Moldova, un pariu important”

Potrivit politologului, șantajul energetic asupra Republicii Moldova este de fapt șantajul asupra tuturor.

”Republica Moldova este un pariu important pentru că este în spatele frontului. Ori, prin șantajul energetic și prin distrugerea guvernului pro-occidental de la Chișinău, Vladimir Putin vrea să înconjoare Ucraina, vrea să promoveze un guvern pro-rus la Chișinău, vrea s-o înlăture pe Maia Sandu, vrea să provoace mișcări de stradă. Agitatorii pro-ruși, inclusiv ofițerii de la FSB au fost trimiși acolo, unii dintre ei au fost arestați de către forțele de securitate moldovene”, a spus Pîrvulescu.

De câți bani are nevoie Republica Moldova pentru a trece iarna

Conform politologului nici guvernul moldovean nu stă cu mâinile în sân și vrea să se apere. ”Există deja, după vizita pe care Ursula von der Leyen a făcut-o la Chișinău pe 10 noiembrie, un ajutor de 200 de milioane de euro plus 50 de milioane de euro pentru categoriile dezavantajate. Există conferința Donatorilor de la Paris în care s-au mai adăugat 100 de milioane de euro. Dar cu toate acestea sunt foarte puțini. Din calculele care erau făcute de Bloomberg, numai pentru gaz, Republica Moldova avea nevoie în acest an, numai pentru gaz de peste un miliard de euro. Nu luăm în calcul și electricitatea.

Iar în ceea ce privește electricitatea, România face eforturi și livrează 80% din necesarul Moldovei în momentul de față. Dar succesivele guverne de la București nu au realizat interconectarea. Energia electrică se livrează prin Transnistria. Așa că în momentul în care au loc bombardamente asupra infrastructurii din Ucraina, să poată întrerupe și livrarea de energie din România. Nu există o interconectare directă, nici după 32 de ani, iar ceea ce au făcut guvernele până acum a fost doar propagandă.

În realitate și interconectarea pe gaze de la Iași este insuficientă. Ea este utilă doar pentru Chișinău și o mică parte din Republica Moldova, iar ceea ce va încerca Vladimir Putin să facă este să-i mobilizeze împotriva voinței lor pe cei din Transnistria, Găgăuzia și moldovenii nemulțumiți din Moldova”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

Iar în acest moment ”Moldova nu are nevoie de încurajări, are nevoie de bani. Mai are nevoie de cel puțin 800 de milioane de euro. Acești bani nu sunt foarte mulți pentru Europa dar sunt esențiali pentru Republica Moldova pentru a trece iarna. Fără acești bani, factura lor energetică nu va putea fi plătită. Oricum sunt într-o situație complicată pentru că depind și de Gazprom dar există și un contract cu Slovacia. Desigur, nu este suficient. Ce primesc din România și din Slovacia, poate să asigure o parte din consum.

Problema este că energia electrică nu poate fi trimisă direct din România ci prin intermediul aceleiași centrale din Transnistria.

Acum președintele Iohannis a spus că trebuie să creăm interconexiuni mai bune. Dar au început construcțiile? Acum, sigur, e târziu. Dar orice om rațional din zona aceasta a Europei, care avea cât de cât cunoștințe politice, știa că se va ajunge aici și știa nu din 2000 când a venit Putin ci din 1991 când a fost războiul din Transnistria. Era evident că Transnistria este un cap de pod pentru momentul în care va începe reconstrucția pentru o altă reformă a Imperiului Sovietic.

Trebuia să ne pregătim. Până când am intrat în UE și în NATO, să spunem că nu eram suficient de pregătiți dar după aceea ar fi trebuit să fim mult mai insistenți pe lângă aliații noștri.

Sigur că și noi și polonezii am fost considerați ”excesivi” în ceea ce privește pericolul rusesc. Dar poate că nu am știut să comunicăm pe limba occidentalilor. Dacă am fi comunicat credibil am fi fost luați în seamă. Comunicarea isterică nu este comunicare și nu reușește să sensibilizeze pe nimeni.

Bine, retroactiv poți să spui că aveau dreptate românii și polonezii. Da, dar nu au comunicat cum trebuie.

Nici măcar după 15 ani în UE se pare că politicienii nu au înțeles cum se face în mod logic comunicarea”, a mai explicat politologul.

Partidul Maiei Sandu, singur printre pro-ruși

Pe de altă parte, populația este din ce în ce mai îngrijorată. Se pare că moldovenii tind să creadă ce le ”vând” rușii, pentru că sondajele arată că, într-adevăr, partidul PAS, al Maiei Sandu ar avea aproape 40% dar Socialiștii, ȘOR și Partidul Comuniștilor depășesc, la un loc, procentele partidului pro-european.

”Iar în Republica Moldova, valul de nemulțumire crește. Dacă în momentul de față ar fi alegeri- acum mă bazez pe un sondaj de opinie de la jumătatea lunii octombrie, deci lucrurile ar putea să se fi schimbat și nu în bine, partidul Maiei Sandu (PAS) ar câștiga alegerile cu 39%, urmat de socialiști care sunt în decădere, undeva la 30% și ȘOR, partid despre care se vorbește că va fi scos în afara legii și care crește spectaculos la aproape 15%. În afară de acestea, singurul partid care ar mai intra în sfatul țării ar fi Partidul Comuniștilor, al lui Voronin. Deci sunt trei partide pro-ruse împotriva unui singur partid pro-occidental care este în minoritate”, a mai spus politologul.

Cristian Pîrvulescu este de părere că prin aceste manifestații rușii vor să producă nu doar căderea guvernului. ”Au fost momente, în urmă cu două săptămâni, când s-a discutat foarte serios la Chișinău despre schimbarea doamnei Natalia Gavriliță cu unul dintre consilierii doamnei Sandu. Nu s-a întâmplat, s-a amânat. Va fi un sacrificiu ca la șah. Dar va fi suficient? Pentru că dacă Occidentul nu se mobilizează pentru Moldova și Ucraina, atunci totul a fost degeaba”.

În această săptămână, o pană de curent masivă s-a produs în Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu, a convocat joi, 24 noiembrie, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) după pana de curent masivă care a avut loc cu o zi în urmă, în urma unor noi bombardamente puternice ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina.