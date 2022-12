Un nou termen pentru obligativitatea montării repartitoarelor pe calorifere. Măsura urma să intre în vigoare la finalul anului

Românii care își încălzesc apartamentele prin sistem centralizat sunt obligați prin lege să-și monteze contoare individuale pentru măsurarea consumului de energie termică sau repartitoare pe fiecare calorifer.

Termenul limită pentru montarea acestora era 31 decembrie 2022 iar joi, 15 decembrie, a fost din nou amânat cu un an, spun reprezentanții USR.

Ads

„Românii racordați la sisteme centralizate de încălzire nu vor mai fi obligați să își monteze repartitoare până la finalul anului 2022. USR a reușit, printr-un amendament, să obțină amânarea obligației până la sfârșitul anului 2023”, au transmis cei de la USR.

„Am stat de vorbă în ultimul an cu zeci de președinți de asociații de bloc care mi-au explicat de unde vine reticența montării acestor repartitoare. Am aflat că au fost asociații care le-au montat și apoi le-au demontat pentru că au existat probleme cu costurile și repartizarea agentului termic. Principiul de a plăti cât consumi este corect, însă, din discuțiile avute, am înțeles că repartitoarele, așa cum sunt ele astăzi nu răspund acestei nevoi. E necesară o discuție mult mai amplă pentru a găsi soluții serioase în următorul an”, declară deputata USR Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

Legea eficienței energetice (nr. 121/2014) prevede, în forma acum în vigoare, că românii racordați la sistemele centralizate de încălzire sunt obligați să-și monteze repartitoare până la 31 decembrie 2022, în condițiile în care, anul trecut, USR a obținut amânarea cu un an a acestei obligații, mai arată sursa citată.

Ads

Cei care au deja repartitoare, dar nu pot fi citite de la distanță, trebuie să le înlocuiască până la 1 ianuarie 2027.

Decizia are ca scop îndeplinirea Planului Naţional Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice.

Legea a fost deja amânată o dată. Ulterior, a fost promulgată cu noul termen: 31 decembrie 2022.

Măsura a mai fost amânată

Măsura trebuia să se aplice, inițial, din 31 decembrie 2021, doar că parlamentarii au adoptat un proiect de lege pentru amânare.

În urmă cu un an, Camera Deputaţilor a decis să amâne cu un an obligația montării repartitoarelor în apartamente pentru individualizarea consumurilor de energie. Parlamentarii încă nu au inițiat un proiect prin care să amâne din nou obligativitatea instalării repartitoarelor individuale.

Cei care nu montează dispozitivele riscă amenzi. Angajații Ministerului Energiei vor aplica sancțiunile.

„Personalul împuternicit de Ministerul Energiei care constată contravenţiile menţionate la art. 18 alin. (31) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, şi aplică sancţiunile, precum şi modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin ordin al ministrului energiei”, se mai arată în lege.