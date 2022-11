Cum și-a reparat singur televizorul fizicianul Cristian Presură. La service i s-a estimat că va costa între 200 și 400 de euro

Cristian Presură a istorisit pe rețelele sociale experiența pe care a avut-o când i s-a stricat televizorul cu tehnologie LED.

Cunoscutul fizician român scrie că a mers inițial la service, unde i s-a estimat că reparația va costa între 200 și 400 de euro. În același timp, i s-a recomandat ca opțiune cumpărarea unuia nou, dintr-un magazin aflat în aceeași clădire.

"Am înțeles, consumerism. M-am supărat și mi-am luat televizorul acasă. Cu ajutorul lui Google am identificat problema: luminile LED s-au ars. Cu ajutorul lui Amazon am cumpărat altele: 18 euro. Cu ajutorul băieților mei, le-am montat.

Nu a fost ușor. Mare ne-a fost mirarea să găsim hârtia reflectorizantă, din spatele foliilor albe, lipită deasupra LED-urilor. Am înțeles, cei care au construit televizorul nu au prevăzut că va fi și reparat. Am desfăcut hârtia cu migală, folosind o lama de ras și apă caldă. E adevărat, pe alocuri s-a rupt.

Dar hei, minune, televizorul merge acum, numai bun de campionatul mondial de fotbal! Și noi ne simțim tare fericiți că am mai evitat consumerismul dus la limite. Nu numai că e costisitor pentru buzunarele noastre și pentru mediu, dar așa, pentru că suntem oameni în trecere pe acest Pământ. El rămâne, noi...", își descrie fizicianul experiența.