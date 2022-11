Cât de greu este să găsești un meseriaș bun: "Ne-a programat după vreo 12-14 luni"

Mulți dintre românii care au de renovat apartamentele sau de executat lucrări de reparații în case sunt nevoiți să le amâne pentru că nu găsesc meseriași. Unii au plecat din țară, iar cei care au rămas și au un renume bun, sunt copleșiți de numărul mare de clienți.

Astfel de cazuri sunt relatate în mediul online. Este situația unui român care a scris despre experiența sa și a dorit să afle cum se descurcă românii din alte zone când au nevoie de un meseriaș serios.

"Abia l-am prins să-mi facă o sobă, noroc cu ploaia. Nu vrea să fie pozat, nici lăudat și nici recomandat. Dar trebuie să vă spun asta:

Are mereu hands-free în ureche ca să nu răspundă la telefon cu mâinile prăfuite. Îi suna telefonul cel puțin din oră-n oră, dacă nu la jumate de oră, și îl tot auzeam spunând iar și iar:

Nu pot, sunt ocupat până anul viitor!

Nu pot, nu pot, nu vreau să te mint!

Și uite așa, refuza omul lucrări peste lucrări, de toate felurile, nu știu câte pe zi (nu face doar sobe, ci aproape orice ține de construcții).

Adevărul e că-i bun și serios! Dar mi-a spus că ar lucra cu cineva, să fie doi în echipă și nu găsește cu cine... E o nevoie de meseriași de mama focului... și nu-s! Abia găsești un om serios. Sunt toți ocupați!

Pe la voi cum e, în alte zone?", a scris bărbatul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas, de pe Facebook.

"Este un singur meseriaș în zonă"

Situația este aceeași în mai multe zone din țară, după cum se relatează în comentarii.

"Foarte greu și la noi. Este un singur meseriaș în zonă. Am avut un mare noroc că l-am prins și ne-a făcut sobă."

"Meseriași ar fi. Poate nu foarte buni să spunem acceptabili. Dar...Eu când am luat lucrări în construcții toți încercau să facă prețul cel mai mic. Bun, este ok și așa, dar la final mereu se găsea ceva să rămână 20 -30 % din bani neplătiti. Omul te cheamă. Spui prețul. El spune că e mult. Ok. Dar scule, mășină, combustibil, întreținere la mașină etc. Așa că am plecat și sunt de 8 ani în Germania."

"Acum 10 ani în urmă așa era... Prețuri foarte mici și clienții tot mai încercau să negocieze, dar de ceva vreme lucrurile s-au schimbat. Sunt multe lucrări și meseriași puțini. Majoritatea sunt fie nepricepuți, fie neserioși. Acum un meseriaș bun câștigă 8000-10000 lei/ lună și are lucrări programate pentru 6 luni.

Eu m-am decis să îmi fac eu renovarea, durează mai mult, dar costă mai puțin și iese și mai bine."

"Și în zona Sibiului la fel e. Deși e meserie plătită destul de bine, meseriașul ce ne-a făcut nouă sobele nu mai lucrează."

"Adevărat că nu se mai găsesc meseriași corecți și buni în niciun domeniu. Tineretul de azi vrea să lucreze doar pe calculator, cu bani mulți și efort cât mai puțin, și nu mai învață meserii care le-ar aduce și bani și satisfacții."

"Acum 12 ani eram încă în construcții și coordonam ceva șantiere unde nu știau de unde să mai scoată dulgheri. Cei care au rămas în țară sunt puțini și sunt cei ce aveau obligații, familie, copii de crescut sau care nu erau buni de lucru. Restul plecați afară! Oameni noi!? De unde? Că deștepții supremi au desființat școlile profesionale, că de acum avem nevoie doar de corporațiști și de casieri, dacă nu ești corporatist. Și vom rămâne o generație întreagă fără mecanici auto, instalatori, electricieni etc... inclusiv chelnerii de care aveau nevoie restaurantele de prestigiu nu mai au unde să fie formați. Importăm personal din Asia, că a început trendul."

"Când îmi spune un preț îl accept"

"Așa am și eu pe cineva în sat. Toate lucrările le fac cu el și nu negociez niciodată. Când îmi spune un preț îl accept fără să verific, pentru că omul e foarte bun. E genul de meseriaș care citește instrucțiuni de montaj/ punere în operă de la toate materialele pe care le-am cărat la casă. Niciodată nu a zis: "lasă că știu eu cum se face" când îi aduc un material nou cu care nu a lucrat. Îl prind greu, dar e o plăcere să lucrez cu el."

"La fel. Ne-a programat după vreo 12-14 luni, dar a venit un maestru în sobe. Ascultă doar heavy metal, vorbea puțin, a stat până a terminat, fără să ceară o cafea, a dat indicații precise de cum să o folosim și în primele 3 zile ne sună să întrebe dacă e totul în regulă."

"Să ai bani și să nu găsești meseriași cinstiți, așa s-a ajuns! De mai bine de un an de când ne-am reîntors în țară, am avut de-a face cu multe persoane (pt finisaje interior și mobilă) și n-am găsit unul serios pe care să-l pot recomanda din toată inima. Să zicem că într-un final a ieșit pe aproape de ceea ce ne doream, dar asta cu mult efort (telefoane peste telefoane, nervi, ceartă, rugăminți, așteptări, iar soțul non stop lângă ei, muncind aproape cot la cot). Se pare că oamenii de cuvânt sunt pe cale de dispariție. Vrancea"

"Meșterii sunt buni cât să fie de o lucrare 1-3 zile, apoi pa, încep să scârțâie. Am făcut renovarea casei cu 7 rânduri de meșteri, fiecare a făcut câte ceva și de la fiecare am rămas cu ceva nefăcut, dar plătit.

Toți au făcut treaba bună, dar aveau acel neastâmpăr de neseriozitate și după a 3 zi începeau să scârțâie lucrurile. Într-un fel mi-a prins bine că unele lucrări le-am făcut pe îndelete și ca lumea. Acum meșterim o căsuță cu două camere și am un meseriaș foarte bun, lucrează singur, iar eu și sora mea salahori. Tot ca și meșterul tău, nu găsește un ajutor serios.

Oricum, omul potrivit vine când ai nevoie."

"Lumea vrea calitate și cât mai ieftin"

"Că tot vorbim de meșteri vreau să va spun și alt aspect. Eu am un atelier de confecții metalice, grătare, scări, balustrazi etc. Telefonul sună, nu mă plâng, sunt tânăr, lucrez singur. Lumea vrea calitate, seriozitate dar din 10 care mă sună pe lângă cele de mai sus 9 vor și cât mai ieftin. Calitatea și seriozitatea nu se prea întâlnesc cu "ieftineala".

De exemplu grătarul costă 1300 ron, făcut să reziste mult și bine, doar cu materiale noi. Mulți sună și spun "e scump domne". Nu înțeleg că un obiect la comandă făcut special pentru tine și gândit să reziste în timp va costa mult mai mult ca un produs de serie din magazin. Nu mai vorbim de multele specializări și cursuri de formare pe care le-am făcut în care am investit timp și bani. Scule profesionale care costă mult, și lista poate continua. Totuși cei care înțeleg aspectele acestea apreciază munca depusă și majoritatea au revenit la atelier pentru diferite alte proiecte."

"Nu găsim coșari, dulgheri, tâmplari și lista poate continua."

"La noi e dezastru, un instalator pentru un orășel de 7000 de suflete. Așa e și el, lucrează zi și noapte, refuză lucrări. A încercat să găsească pe cineva să-l ajute dar nu găsește. Meseria e brățară de aur, dar nimeni nu mai vrea să o poarte."