Cum poți avea faianță nouă fără să spargi și să refaci: "Investiție 40 lei, muncă, o oră jumate"

Mulți români amână momentul unei renovări din cauza dificultăților pe care le întâmpină în a găsi meseriași serioși și bine pregătiți, dar și de teama cheltuielilor prea mari.

Pe lista lucrărilor amânate se afla schimbarea faianței din bucătărie, mai ales că implică spargerea celei vechi și înlocuirea ulterioară.

Tema este de interes pe grupurile dedicate amenajărilor interioare. Este cazul unei românce care a dorit să afle ce soluții ar avea pentru a scăpa de faianța veche fără a o sparge și a pune alta nouă, după cum a scris pe Facebook.

"M-ar interesa ceva ce aș putea lipi peste faianța din bucătărie, acum n-aș vrea să sparg și să refac, deci ceva simplu și practic. Să reziste la căldură și umiditate. Nu vreau vopsea. Pe net găsesc fel și fel de idei, dar aș fi curioasă de experiențele voastre proprii. Mulțumesc anticipat!", a scris femeia pe grupul Idei practice pentru casă, curte și grădină.

Folii cu diverse modele

Mulți se declară mulțumiți de aplicarea unui autocolant peste faianța veche.

"Se găsesc niște folii cu diverse modele, eu am ales un mozaic pe care-l lipești cu un adeziv pe care-l găsești chiar lângă aceste folii. Le-am pus anul trecut și se întrețin foarte ușor."

"Cumpărați folie autoadezivă, ce culori vă trec prin cap, ce modele vreți, tăiați la dimensiunea faianței, și apoi, liber la imaginație!

Durează, vă spun din experiența proprie, un "Dorel" mi-a ciobit câteva bucăți, când a intervenit la bateria din bucătărie, am făcut ce vă sfătuiesc și pe Dvs. să faceți, iar efectul chiar a fost waw!"

"Investiție 40 lei, muncă, o oră jumate."

"Le-am cumpărat anul trecut, erau pe un rastel lângă raionul pentru perdele și decorațiuni pentru casă. Sunt plăci mari de 98/48 cm și se pot tăia cu un cutter. Foarte practice. Se spală ca și faianța și lucesc foarte frumos. Anul trecut costau 25 lei/ folie."

"Am eu pus autocolant la baie de trei ani. Încă rezistă. Aș vrea să îl schimb că m-am plictisit de nuanță. Voi alege un mozaic."

Faianță peste faianță

Unii au pus un strat nou de faianță peste cea veche și sunt mulțumiți de rezultat.

"Faianță peste faianță, cea mai bună soluție!"

"Aceeași problemă am avut-o și eu. Mereu lipeam autocolant că nu îmi plăcea faianța veche, dar am luat faianță nouă și am lipit-o peste, fără să mut mobila. A ieșit super. Este adeziv anume de pus faianța peste faianță."

Vopsea specială pentru ceramică

"Eu aveam toți pereții placați până în tavan cu o faianță maro închis. Am luat vopsea albă, specială pentru ceramică și am vopsit-o. Cu 2 straturi a ieșit un alb mat, frumos, care rezistă de peste 4 ani și se spală cu lavetă."

"Eu am vopsit-o. Este vopsea anume și este perfect."

Alte soluții

"Sticlă tratată special pentru temperatura mare."

"Puteți aplica panou de perete ca și blatul."

"Merge și lambriu plastic culoare adecvată, lipit cu silicon sanitar."

"Sticlă vopsită cu ce imagine vrei tu. Se poate face pe comandă."