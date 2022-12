Meseriașii români se plâng și ei de clienți: "Ar trebui să facem recenzii. Nu mai cereți avioane de le-ati văzut voi pe Pinterest sau Instagram"

Mulți români se plâng de experiențele pe care le au cu meseriașii angajați pentru diferite lucrări în casă. Unii cer prețuri foarte mari, execută lucrări de proastă calitate, iar uneori le abandonează înainte de a le termina.

Meseriașii au la rândul lor nemulțumiri legate de clienți.

Este cazul unui meseriaș care a formulat un punct de vedere, într-o postare pe Facebook.

"Nici clienți serioși nu mai sunt"

"Într-adevăr, nu mai sunt mulți meseriași serioși pe la noi, dar nici clienți serioși nu mai sunt.

Din ce în ce mai mulți clienți care vor avioane, fără a avea habar cum se poate face sau cum se lucrează.

Mulți au impresia ca dacă îți dau 100 lei în plus la lucrare poți să faci ce zice el.

Si meseriașii au doar 2 mâini și sunt oameni, nu roboți, să fie comandați după cum vrea clientul.

Normal ca nu mai vine meseriașul la voi dacă dati 20 de telefoane pe zi să puneti niște întrebări banale, dacă forțați cu termenele, dacă veniți cu idei că așa era mai bine sau că dacă nu faci așa și ar mai fi exemple...

După cum spunea cineva mai demult, aici pe grup, ar trebui să facem recenzii și la clienți, nu numai la meseriași.

Așa că, dragi beneficiari, documentați-vă bine înainte să cereți un serviciu sau un produs, nu mai cereți avioane de le-ati văzut voi pe Pinterest sau Instagram și sa stiti ca nu mai merge treaba cu 100 lei pe zi și face ce zice clientul. Un meseriaș serios își face treaba lui, nu și treaba clientului", a scris acesta pe grupul Idei de amenajări.

"Pe banii lui, clientul poate cere orice vrea"

Postarea a stârnit reacții contradictorii.

"Cred că nu sunteți meseriaș adevărat. Acela spune de la început dacă știe să facă ce i se cere. Pe banii lui, clientul poate cere orice vrea."

"Având în vedere prețurile exagerate care se practică, or să învețe oamenii să își facă singuri lucrările, fără să mai apeleze la "meseriași"."

"Din păcate așa am ajuns noi. După ce nu am contestat prețurile cerute și nu i-am frecat la cap așa cum scrie aici în postare, dar tot au binevoit să ne fure din materiale și bani și să descoperim problemele în timp, am ajuns să facem noi restul lucrărilor și măcar știm că nu suntem prostiți."

"Păi dacă un client cere avioane care nu se pot face, îi explici omului de ce nu se poate și dacă nu înțelege vă strângeți mâna și fiecare cu ale lui."

"La așa o atitudine arogantà, cu siguranță nu am ajunge sà batem palma!"

"Clientul cere ce anume vrea pentru că el plătește, iar meseriașul zice dacă știe/ poate să execute! Dacă se înțeleg, amândoi sunt mulțumiți! Evident, că meseriașii buni care să nu îți strice materialele și lucrarea nu găsești pe bani puțini! E normal!"

"Ați făcut referire că meseriașul face ce vrea, nu ce vrea clientul! Cam răsfățați meseriașii ăștia! Pe mine cine mă plătește dă comandă, iar eu execut! Cam așa stă treaba peste tot și așa cred că e normal. Oamenii cer ce văd, iar meseriașul este cel care spune dacă face sau nu. Mai grav este când spun că fac acele avioane și ei fac prăpăd. Eu cer nave spațiale și chiar optim ce cer. Zugrăvitul și construcția în sine a devenit artă. Cine este meseriaș este artist. Dacă nu ține pasul începe să se plângă că i se cer avioane."

"Cine plătește comandă. Dacă nu ești pregătit să execuți așa cum vrea clientul te lași de meserie, ești doar cârpaci.

Ca un șofer care nu știe să ia curba sau să meargă pe arătură și vrea doar drum drept.

Clientul are dreptul să își schimbe ideea după ce s-a mai informat."

"Cred că unora din meseriași din ziua de azi li s-a cam urcat la cap."

"Un meseriaș "bun" are pretenții de salariu de doctor. Ceea ce mi se pare aberant. Trage de timp și mereu e întârziere.

Am văzut apartament de 40 mp renovat în 3 luni- Baia, lavabil și parchet. Și am văzut casă la cheie ridicată în 3 luni.

Și-au renovat ai mei recent baia și zugrăvit (reparat un perete la o cameră care era plin de marker și creioane cerate). Dacă nu era timpul de așteptat pentru uscare, cred că termină în 4 zile, așa, i-a luat aproximativ o săptămână. Muncă impecabilă, preț decent, program 8-18, fără minciuni și probleme de "amânare". Noh, băiatul e "meseriaș", a tras pentru bănuții lui, nu și-a bătut joc, nici nu a fost nevoie să fie sunat. Aaa, a lucrat "pe firmă"."

"Meseriașii își fac treaba lor nu și a clienților? Bună asta! Păi să se plătească singuri cu 400 lei la zi, cum cer, și să-și facă treaba lor, nu a clienților. Clientul cere ce vrea! Cere și nave cosmice. Eu așa cer. Meseriașul meu face ce cer eu și la final ia banii pe ce face. Mulți bani, și îl apreciez. Fac și desfac de 3 ori și el face ce cer eu. La final plătesc tot ce am făcut și ce am desfăcut și plătesc și la lucrare, nu la zi. Plătesc ce am cerut. Se vaită doar cei nepricepuți și leneși! Avem meseriași mulți și în România și afară. Plătiți banul, nu vă mai chilipăriți. Iar meseriașii să facă ce li se cere. Că cine plătește, comandă."

"Clientul nu este șeful meseriașului"

"Clientul trebuie să știe ce vrea și după aceea meseriașul să spună dacă poate sau nu. Clientul nu este "șeful" meseriașului doar pentru că are bani."

"Soțul meu lucrează de 14 ani în renovări în Irlanda unde totul este clasic și simplu. Faianță și gresie doar alb, gri sau crem și lavabil alb. Numai la români e țigăneala asta cu camere în diferite culori, decorative interioare, faianță în baie de 7 feluri și modele etc."

"Mare dreptate ai! Am văzut și eu mulți prostaci care au impresia că tot ce zboară se și mănâncă, vor avioane făcute repede și ieftin.

Cel mai recent exemplu de prostaci îi am cu unii care și-au făcut un foișor cu stâlpi din cărămidă spiralat, că așa au văzut ei pe Pinterest, și mai apoi au constatat că iarna le cam bate vântul și nu prea e ok.

S-au gândit să îl închidă cumva, asta neavând noțiuni tehnice, da ei voiau să nu le mai bată vântu în farfurie. Mă duc la ei, mă uit, le explic că singura variantă ar fi folie cristal capse și bride, doar că nu este prea estetic, deoarece nu are suprafață dreaptă pe care să se așeze, le arăt niște poze cu o lucrare la fel ca a lor, și bleah că nu le place și că ei nu vor să găurească cărămida, că a costat mult.

Apoi mai găsesc o soluție, cumva, pe rulou necasetat prins din spatele burlanului, doar că mai aveam nevoie să suplimentez cu încă o grindă, pentru că ce era montat acolo nu mă ajuta deloc pentru prinderea ruloului. Cădem cumva de acord cu grinda, apoi mă întreabă jos cum vine prins, și îi explic că de acolo de sus coboară folia puțin într-o parte și vine prinsă la partea de jos cu cârlige în placă de beton, bineînțeles că iar strâmbă din nas că îi găuresc gresia, că nu este etanș 100%, că nu arată ok dacă coboară într-o parte folia. Deja începusem să îmi pierd răbdarea, dar totuși îi mai dau o variantă, să montăm sticlă pivotanta la interior pe lângă stâlpii minune și iar comentează că ia mult din spațiu. Așa că să își găsească ei soluția de închis dacă pe mine nu mă duce capul."